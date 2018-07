LONDRES — Kevin Anderson est devenu le premier tennisman sud-africain à accéder à la finale de Wimbledon depuis 1921, vendredi, lorsqu’il est venu à bout de l’Américain l’Américain John Isner 7-6 (6), 6-7 (5), 6-7 (9), 6-4 et 26-24 dans ce qui s’est révélé le deuxième plus long match de l’histoire du tournoi anglais.

Ce match marathon a connu son dénouement après plus de six heures et demie de jeu.

Dans le dernier set, qui a duré près de trois heures, Anderson a obtenu des balles de bris à 7-7, 10-10 et 17-17, avant de finalement en convertir une pour prendre les commandes 25-24 — entraînant des cris de joie dans la foule. Il a notamment pris les commandes 30-0 dans ce jeu en remportant un point après avoir chuté sur le dos derrière la ligne de fond, étant en mesure de se relever à temps pour retourner le coup d’Isner.

Il a ensuite converti sa première balle de match après qu’Isner eut manqué de précision sur son coup — après six heures et 36 minutes.

Un seul match a mis plus de temps à connaître son dénouement à Wimbledon, c’est-à-dire celui entre Isner et Nicolas Mahut en 2010, qui s’était terminé 70-68 en faveur de l’Américain au cinquième set après 11 heures et cinq minutes de jeu.

Anderson affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale, qui opposera l’Espagnol Rafael Nadal au Serbe Novak Djokovic. Il est le premier Sud-Africain à atteindre la finale depuis Brian Norton, il y a 97 ans.