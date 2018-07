HOUSTON — Le lanceur droitier des Astros de Houston Charlie Morton a été ajouté vendredi à la formation qui représentera l’Américaine au match des étoiles du Baseball majeur.

Morton se joint à ses coéquipiers Justin Verlander et Gerrit Cole, deux partants, ainsi qu’au joueur de deuxième but Jose Altuve, au joueur de troisième but Alex Bregman et au voltigeur George Springer. Le gérant des Astros, A.J. Hinch, dirigera l’équipe d’étoiles.

Les Astros comptent maintenant six joueurs au match des étoiles, qui aura lieu à Washington la semaine prochaine, un sommet dans les Majeures.

Il s’agit de la première sélection en carrière pour Morton, qui est âgé de 34 ans et qui en est à une 11e saison dans le Baseball majeur. Il montre un dossier de 11-2 avec une moyenne de points mérités de 2,96 et 146 retraits sur des prises en 19 départs cette saison.

Morton, qui connaît la meilleure première moitié de saison de sa carrière, en est à sa deuxième campagne avec les Astros. Il a aussi porté les couleurs des Braves d’Atlanta, des Pirates de Pittsburgh et des Phillies de Philadelphie.