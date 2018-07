BALTIMORE — Ryan Rua a brisé l’égalité grâce à un circuit de trois points en septième manche et les Rangers du Texas ont défait les Orioles de Baltimore 5-4, vendredi, pour mettre fin à une séquence de trois revers.

Cole Hamels (5-8) a gagné pour une première fois en près d’un mois, allouant quatre points, cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches et un tiers de travail.

Rua a brisé une impasse de 1-1 en catapultant l’offrande de la recrue Tanner Scott. Nomar Mazara a ajouté un double d’un point pour porter le pointage à 5-1 Rangers.

Les Orioles se sont approchés grâce au double de trois points de Caleb Joseph aux dépens du releveur Jose Leclerc, en septième manche, mais alors que les coussins étaient tous occupés en huitième, Jake Diekman a mis fin à la menace en retirant Chris Davis sur une chandelle.

Keone Kela a obtenu les trois derniers retraits pour inscrire un 23e sauvetage cette saison.

Les Orioles ont perdu 17 de leurs 20 dernières parties et ils montrent un dossier de 14-33 au Camden Yards, la deuxième pire fiche à domicile des Majeures.

Alex Cobb (2-12) a concédé deux points et six coups sûrs en six manches et un tiers pour les Orioles.

Yankees 5 Indians 6

Le lanceur recrue Shane Bieber a lancé jusqu’en huitième manche et les Indians de Cleveland ont tenu le coup pour l’emporter 6-5 contre les Yankees de New York.

Bieber (5-1) a été chassé de la rencontre après le double de Tyler Wade en huitième manche et Brett Gardner a réduit l’écart à 6-4 grâce à un simple.

Le stoppeur des Indians, Cody Allen, qui avait accordé six points en neuvième manche mardi contre les Reds de Cincinnati, a permis à Giancarlo Stanton de claquer un circuit en solo en neuvième. Greg Bird a suivi avec un simple, mais Allen s’en est tiré en forçant Miguel Andujar à se compromettre dans un double jeu.

Allen a ensuite donné un but sur balles à Neil Walker avant que Didi Gregorius frappe une chandelle à l’arrêt-court Francisco Lindor. Allen a enregistré un 19e sauvetage en 20 occasions.

La recrue des Yankees Domingo German (2-5) a concédé six points en quatre manches.

Bieber a quant à lui accordé quatre points, dont trois mérités, en sept manches. Le droitier effectuait un septième départ en carrière dans les Majeures.

Tigers 0 Astros 3

Dallas Keuchel a lancé pendant six manches, trois releveurs ont confirmé le blanchissage et les Astros de Houston ont battu les Tigers de Detroit 3-0.

Keuchel (7-8) a alloué six coups sûrs pour remporter une quatrième décision de suite. Tony Sipp et Brad Peacock ont été d’office lors des septième et huitième manches tandis que Hector Rondon a fermé les livres en neuvième pour son huitième sauvetage de la saison.

Les Astros ont rapidement malmené leur ancien coéquipier Mike Fiers (6-6). George Springer a réussi un simple avant une claque de deux points d’Alex Bregman.

Bregman, Jose Altuve et Yuli Gurriel ont cogné des simples consécutifs en troisième manche pour accentuer l’avance des Astros à 3-0.

Fiers, qui a évolué avec les Astros de 2015 à 2017, a permis trois points et neuf coups sûrs en six manches au monticule.