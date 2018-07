PITTSBURGH — Starling Marte et Gregory Polanco ont frappé des circuits consécutifs en première manche et ce fut suffisant pour aider les Pirates de Pittsburgh à vaincre les Brewers de Milwaukee 2-1, samedi, dans le premier duel d’un programme double.

Marte a catapulté l’offrande de Chase Anderson (6-7) par-dessus la clôture du champ centre pour procurer une avance de 1-0 aux Pirates. Il a du même coup porté à 10 sa séquence de parties avec au moins un coup sûr. Polanco a suivi avec sa 15e longue balle de la campagne.

Richard Rodriguez (2-2) a ajouté la victoire à sa fiche, retirant les quatre frappeurs auxquels il a fait face en relève au partant Ivan Nova.

Felipe Vazquez a obtenu les trois derniers retraits du match pour les Pirates, enregistrant un 22e sauvetage en 26 occasions.

Nova a alloué un point et sept coups sûrs, mais il a été remplacé alors que les coussins étaient tous occupés en cinquième manche. Christian Yelich avait réduit l’écart des Pirates grâce à un simple d’un point.

Anderson a lancé jusqu’en sixième manche sans accorder un autre point. Il a permis six coups sûrs et deux buts sur balles. Le lanceur des Brewers n’avait pas donné plus d’un point à ses quatre derniers départs.