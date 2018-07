BOSTON — Xander Bogaerts a mis fin au match en cognant un grand chelem en fin de 10e manche et les Red Sox de Boston sont venus de l’arrière pour vaincre les Blue Jays de Toronto 6-2, samedi après-midi.

J.D. Martinez a frappé son 29e circuit et produit son 80e point de la saison, deux sommets dans les Majeures. Mookie Betts a placé trois balles en lieu sûr et il a réussi au moins un coup sûr dans un 12e match de suite pour augmenter sa moyenne au bâton à ,362, la meilleure du Baseball majeur.

Les Red Sox (67-30), meneurs de la section Est de l’Américaine, avaient vu leur séquence de 10 victoires prendre fin vendredi soir. Ils n’ont pas perdu deux parties de suite depuis les 19 et 20 juin.

Le partant des Red Sox, Eduardo Rodriguez, a dû quitter la rencontre en raison d’une blessure à la cheville droite. Il s’est blessé lorsqu’il a chuté sur Lourdes Gurriel fils, qui a glissé au premier but pour réussir un simple à l’avant-champ.

Bogaerts a d’abord amorcé la remontée lorsqu’il a commencé la neuvième manche avec un double. Jackie Bradley fils l’a poussé au marbre en réussissant lui aussi un double.

En 10e manche, Betts s’est rendu sur les sentiers contre Chris Rowley (0-1) quand Gurriel a commis une erreur. Brock Holt a ensuite frappé un simple qui a poussé Betts au troisième coussin. Après un but sur balles intentionnel à Martinez, Bogaerts n’a laissé aucun doute grâce à une longue balle au champ centre.

Craig Kimbrel (2-1) a hérité de la victoire pour son travail en début de 10e manche.

Rodriguez a accordé quatre coups sûrs et il a retiré cinq adversaires au bâton en cinq manches et un tiers. Le gaucher n’a pas alloué de point à ses trois derniers départs et en 19 manches.

Le voltigeur de centre des Blue Jays Kevin Pillar a lui aussi quitté la rencontre lorsqu’il a réalisé un plongeon pour priver Holt d’un coup sûr.

Martinez a étiré les bras par-dessus le monstre vert contre Sam Gaviglio, en quatrième manche. Gaviglio a lancé pendant trois manches et un tiers, concédant un point, quatre coups sûrs et un but sur balles.