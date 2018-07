VALLNORD, Andorre — L’Italien Gerhard Kerschbaumer s’est imposé par 1:13 devant le Suisse Nino Shurter, dimanche, remportant ainsi sa première victoire en carrière à la Coupe du monde de vélo de montagne.

Léandre Bouchard (KMC-Ekoï-SR Suntour) a été le meilleur Canadien en se classant 34e (+6 minutes 57 secondes).

Raphaël Gagné (Silverback OMX), de Lac-Beauport, a fini 61e (+1 tour) et Alexandre Vialle (Prévost) 90e (+5 tours).

«C’est encourageant et ça fait du bien, car j’avais eu un peu plus de difficulté dernièrement avec mes performances, a indiqué Bouchard. C’était très serré dans mon groupe et il y a 10 places en moins d’une minute devant moi. J’ai vraiment fait une belle gestion de course en altitude et où il faisait chaud en étant constant à chaque tour. Ç’a été très difficile, mais c’est aussi très encourageant pour les Championnats canadiens de la semaine prochaine, à Canmore. »

L’athlète d’Alma a su ne pas tomber dans le rouge au moment de rejoindre un peloton à la mi-course.

«Ça m’a pris un peu de temps avant de faire contact avec le groupe, mais lorsque ce fut fait, j’en ai dépassé la moitié dans une montée. Il fallait être patient et ensuite, j’avais un élan pour en dépasser plusieurs, a dit Bouchard. J’ai aussi bien piloté et pas fait d’erreurs majeures. Je sais que je peux faire un petit peu mieux, mais dans les circonstances, je suis content.»

L’Ontarienne Emily Batty a fini troisième chez les dames.

La championne du monde en titre, la Suisse Jolanda Neff, a fini deuxième derrière la Norvégienne Gunn-Rita Dahle-Flesjaa, 45 ans.

Cindy Montambault (Val-David, +10 min 53 s) a terminé en 34e place. Catherine Fleury (Saint-Gédéon-sur-le-Lac) et Rebecca Beaumont (Alma), respectivement 43e et 44e, ont toutes les deux été arrêtées avec un tour à faire. Maghalie Rochette (Clif Pro Team, Saint-Jérôme) a été contrainte à l’abandon.

La prochaine étape de la Coupe du monde aura lieu au Mont Sainte-Anne, du 10 au 12 août.