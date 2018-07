NEW YORK — Sonny Gray a gagné des départs consécutifs pour une première fois depuis qu’il a été acquis par les Yankees de New York, qui ont vaincu les Mets de New York 7-6, samedi.

Aaron Judge a frappé un circuit pour les Yankees, qui ont survécu à une neuvième manche difficile de leur stoppeur Aroldis Chapman. Ce dernier a donné deux points et il n’a pas réussi à retirer un adversaire. Chasen Shreve s’est amené en relève avec une avance de deux points et alors que les sentiers étaient tous occupés.

Devin Mesoraco a produit un point même s’il s’est compromis dans un double jeu et Wilmer Flores a été retiré sur un roulant pour mettre fin à la rencontre. Il s’agissait du deuxième sauvetage de Shreve dans les Majeures et un premier depuis août 2016.

Les Yankees tiraient de l’arrière après un circuit en solo de Michael Conforto en deuxième manche, mais ils ont effacé cette avance grâce à une quatrième manche de quatre points.

Le stoppeur des Mets, Jeurys Familia, n’a pas lancé. Le gérant de l’équipe, Mickey Callaway, a indiqué avant la rencontre qu’il attendait des nouvelles à savoir si Familia allait être échangé.

Gray (7-7) a déçu avec les Yankees depuis qu’il a été acquis des Athletics d’Oakland, le 31 juillet. Il a montré un dossier de 11-14 en 30 départs. Gray a quitté la partie alors que son équipe menait 4-1, mais David Robertson a permis deux points aux Mets, en sixième manche.

Gray a alloué trois points, dont deux mérités, trois coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches et un tiers au monticule.

Matz (4-8) a perdu un troisième départ consécutif, accordant cinq points et neuf coups sûrs en plus de cinq manches.