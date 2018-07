TORONTO — Les Blue Jays de Toronto ont échangé le releveur Seunghwan Oh aux Rockies du Colorado jeudi.

En retour, la formation torontoise a mis la main sur Chad Spanberger, un joueur de premier but, et Forrest Wall, un voltigeur. Les deux sont âgés de 22 ans et évoluent dans les ligues mineures.

Les Rockies céderont aussi un joueur à être identifié plus tard ou une somme d’argent.

Lors de la défaite de 12-6 des Blue Jays en 11 manches contre les Twins du Minnesota mercredi, Oh a brièvement quitté l’enclos des releveurs, laissant croire qu’il avait été échangé pendant le match. Il y est cependant retourné plus tard pendant la rencontre.

Oh affiche un dossier de 4-3 avec une moyenne de points mérités de 2,68 cette saison. Il a inscrit deux sauvetages et compte 55 retraits au bâton en 47 manches de travail.

Âgé de 36 ans, Oh présente une moyenne de points mérités en carrière de 2,81, avec 41 matchs préservés, en trois saisons dans les Ligues majeures. Il a passé ses deux premières campagnes avec les Cardinals de St. Louis avant de signer un contrat d’une saison avec la formation torontoise.

«J’adore ce lanceur, il a accompli de l’excellent travail pour nous, a déclaré le gérant John Gibbons après que les Twins eurent complété un balayage de leur série contre les Blue Jays.

«Je ne sais pas si quelque chose va se produire, je sais que la rumeur circule, avait ajouté Gibbons. Il est un très bon lanceur. Il nous a montré de belles choses. Il a une excellente maîtrise (de ses lancers) et il est un grand compétiteur.»