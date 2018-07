MIAMI — Les Nationals de Washington ont placé le nom du lanceur étoile Stephen Strasburg sur la liste des blessés pour une période de dix jours en raison d’un problème à un nerf du cou.

Les dirigeants de l’équipe ont fait part de la nouvelle avant le premier d’une série de quatre matchs contre les Marlins de Miami, jeudi. Au passage, ils ont précisé que le droitier souffre d’un coincement d’un nerf cervical.

Pour Strasburg, il s’agit d’un deuxième séjour sur la liste des blessés cette saison. Il a également raté plus d’un mois à cause d’une inflammation de l’épaule droite.

Strasburg n’a effectué qu’un seul départ la semaine dernière, après son retour de la liste des blessés. Il a été victime de six points et huit coups sûrs en quatre manches et deux tiers.

Après avoir quitté le monticule, Strasburg a eu une discussion dans l’abri avec l’as droitier Max Scherzer. Le gérant Davey Martinez a rencontré les deux lanceurs dans son bureau après le match.

Les blessures ont limité Strasburg à seulement 14 départs cette saison. Il présente une fiche de 6-7 et une moyenne de points mérités de 3,90.

Le gaucher Tommy Milone prendra la place de Strasburg dans la rotation.