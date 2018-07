Les Astros de Houston ont obtenu les services du receveur Martin Maldonado des Angels de Los Angeles en retour du lanceur gaucher Patrick Sandoval et d’une somme d’argent.

Le travail de Maldonado derrière le marbre a aidé les partants des Angels à afficher une moyenne de points mérités globale de 3,77, ce qui les place au cinquième rang dans la Ligue américaine, malgré de nombreuses blessures et un personnel de lanceurs inexpérimenté.

Gagnant du Gant d’Or l’année dernière, Maldonado s’amène à Houston avec une moyenne au bâton de ,223 et 32 points produits en 78 parties.

Maldonado, qui a signé un contrat d’un an en janvier pour éviter l’arbitrage, était conscient qu’une transaction était possible compte tenu des difficultés des Angels à demeurer au plus fort de la lutte dans la puissante section Ouest de la Ligue américaine.

Les Angels accusent un retard de 15 matchs et demi sur les Astros, les meneurs dans l’Ouest, et de dix matchs et demi sur les Mariners de Seattle, deuxièmes au classement de la bataille pour le quatrième as.

Maldonado a admis avoir été surpris lorsqu’il a été informé de la transaction, mais a ajouté qu’il accueillait positivement la chance de se joindre aux champions en titre de la Série mondiale.

Soria cédé aux Brewers

Les Brewers de Milwaukee ont fait l’acquisition du vétéran releveur Joakim Soria des White Sox de Chicago en retour de deux lanceurs des ligues mineures.

Les deux artilleurs qui sont passés aux White Sox sont Kodi Medeiros, un gaucher, et Wilber Perez, un droitier.

Âgé de 34 ans, Soria affiche un dossier de 0-3 et une moyenne de points mérités de 2,56 avec les White Sox, une formation en mode reconstruction cette saison.

En 38 manches et deux tiers, il a inscrit 16 sauvetages et amassé 49 retraits sur des prises. Les frappeurs rivaux présentent une moyenne de ,230 contre lui cette saison.

Lors de ces 25 dernières sorties, Soria a été particulièrement efficace alors qu’il a limité ses adversaires à une moyenne au bâton de ,161 tout en affichant une moyenne de points mérités de 0,74. Durant cette séquence, il a enregistré 32 retraits sur des prises en 24 manches et un tiers.

Deux fois membre d’équipes d’étoiles, Soria détient un dossier global de 28-34 dans les Ligues majeures, avec une moyenne de 2,84 et 220 matchs sauvegardés en 613 sorties, toutes en relève.

Les Brewers ont amorcé la journée de jeudi à deux matchs et demi des Cubs de Chicago, dans la section Centrale de la Ligue nationale.