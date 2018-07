BOSTON — Le numéro 16 de Rick Middleton sera hissé dans les hauteurs du TD Garden.

Les Bruins ont annoncé mardi que le chandail de l’attaquant sera retiré par l’équipe le 29 novembre prochain, alors que la formation de Boston affrontera les Islanders de New York.

«Vous savez, c’est quelque chose à laquelle vous pensez, particulièrement au cours des quatre ou cinq dernières années où personne n’a porté le numéro 16, et vous pensez bien que peut-être que cela arrivera, a raconté Middleton lors d’une conférence téléphonique. Mais vous n’êtes jamais totalement certain.

«Je ne rajeunis pas et surtout au beau milieu mois de juillet, ce n’est pas vraiment le type d’appel que vous pensez recevoir. Quand Cam [Neely] m’a appelé, vous savez, de temps en temps, nous parlons de différents trucs d’anciens joueurs, et il m’a tellement pris au dépourvu que je suis devenu émotif quand il me l’a annoncé, parce que c’était juste un rêve qui venait de se réaliser.»

Middleton devient ainsi le 11e joueur de l’histoire de la franchise à faire retirer son numéro par les Bruins. Il se joint à Lionel Hitchman, Aubrey Clapper, Edward Shore, Milton Schmidt, Bobby Orr, John Bucyk, Phil Esposito, Raymond Bourque, Terence O’Reilly et Cam Neely.

Repêché par les Rangers de New York en 1973, Middleton a disputé 12 saisons avec les Bruins de 1976 à 1988, totalisant 402 buts et 496 aides en 881 matchs.

Son total de buts est le troisième plus élevé de l’histoire des Bruins, derrière Bucyk (545) et Esposito (459).