SYDNEY, Australie — Usain Bolt poursuit toujours son rêve d’entreprendre une carrière de joueur de soccer professionnel.

La grande vedette jamaïcaine a négocié une «période d’entraînement de durée indéterminée» avec les Mariners de la côte centrale d’Australie.

L’octuple médaillé d’or olympique et détenteur des records du monde aux 100 et 200 mètres veut réaliser une autre ambition professionnelle après avoir quitté l’athlétisme.

«C’est mon rêve de jouer au football professionnel et je sais que cela exigera beaucoup de travail et d’entraînement pour atteindre le niveau nécessaire et avoir un impact dans la A-League, a déclaré Bolt, âgé de 31 ans dans un communiqué publié par les Mariners, mardi.

«Je suis très excité à l’idée de venir en Australie et je voudrais remercier le propriétaire et la direction des Mariners de m’offrir cette opportunité.»

Les Mariners ont précisé que l’entente ne garantit pas un contrat professionnel à Bolt, mais lui offre cette opportunité.

«Je dis toujours que ‘tout est possible et de ne pas se fixer de limites’ et je suis impatient de relever le défi», a poursuivi Bolt, qui doit se rendre ce mois-ci à Gosford, au nord de Sydney.

La saison de la A-League s’ouvre en octobre.

Bolt a déjà essayé de jouer avec des clubs en Allemagne et en Afrique du Sud et certains détracteurs considèrent ce nouvel essai en Australie comme un coup de publicité.

Le directeur général des Mariners, Shaun Mielekamp, s’est quant à lui montré optimiste.

«Il est important de ne pas trop s’emballer, mais… nous sommes déterminés à former une équipe qui gagnera des matchs et insufflera la confiance, et nous espérons que Usain nous aidera à atteindre cet objectif, a déclaré Mielekamp. Nous accueillons Usain à bras ouverts et nous resterons concentrés sur le travail à accomplir.»

La Fédération australienne de soccer (FFA) a réagi avec prudence le mois dernier lorsque des informations ont commencé à circuler selon lesquelles Bolt espérait jouer dans la A-League.

Dans un communiqué, la FFA a déclaré: «Bien que Usain Bolt soit l’un des athlètes les plus célèbres de la planète, il n’est pas un footballeur professionnel. Si cet essai se concrétise et si les Mariners décident d’aller de l’avant et veulent lui offrir un contrat, alors nous aurons une discussion avec eux à ce sujet et verrons ce qui pourrait être possible.»