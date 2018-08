NEW YORK — Jacob deGrom a retiré 10 frappeurs au bâton en six manches, mercredi, aidant les Mets de New York à l’emporter 8-0 face aux Reds de Cincinnati.

Le droitier de 30 ans n’a permis que quatre simples et un but sur balles.

DeGrom (6-7) signait une première victoire depuis le 18 juin. Il affichait depuis ce temps un dossier de 0-5, en sept départs. Il domine le baseball majeur avec une moyenne de 1,77, par contre.

Brandon Nimmo a claqué trois doubles, a produit trois points et a marqué trois fois. Austin Jackson, qui le suit dans l’alignement, a aussi frappé trois coups sûrs et envoyé trois coureurs au marbre. Il n’a pas touché à la plaque.

En quatre manches, Robert Stephenson (0-1) a donné trois points, trois coups sûrs et cinq buts sur balles.