BALTIMORE — David Price a retiré 10 frappeurs sur des prises en six manches au monticule, Jackie Bradley fils a frappé deux circuits en solo et les Red Sox de Boston ont blanchi les Orioles de Baltimore 5-0, samedi, dans le premier duel d’un programme double.

Eduardo Nunez a aussi réussi un coup de quatre buts tandis que Xander Bogaerts a placé trois balles en lieu sûr en plus de venir marquer deux fois.

Les Red Sox ont gagné huit de leurs neuf dernières parties et 12 de leurs 14 dernières. Ils détiennent la meilleure fiche du Baseball majeur (83-35).

Price (12-6) a éparpillé cinq coups sûrs pour remporter un sixième départ consécutif contre les Orioles. Le grand gaucher a obtenu au moins un retrait au bâton dans chacune des manches qu’il a lancées.

Adam Jones a réussi deux coups sûrs pour les Orioles, qui montrent un dossier de 2-12 contre les Red Sox cette saison. La formation de Baltimore (35-82) est déjà éliminée des séries dans la section Est de l’Américaine.

Rappelé du niveau AAA pour le programme double, le droitier Jimmy Yacabonis (0-1) a alloué trois points en quatre manches et deux tiers pour encaisser un premier revers dans les Majeures.

Après avoir conjugué leurs efforts pour inscrire 31 points lors du premier affrontement, les deux attaques ont été calmes dans le deuxième match de cette série. Les Red Sox ont ouvert les valves en cinquième manche, marquant trois points.

Rangers 3 Yankees 5

Aroldis Chapman a retiré Jurickson Profar alors que les coussins étaient tous occupés, permettant aux Yankees de New York de vaincre les Rangers du Texas 5-3.

La recrue Miguel Andujar a brisé l’égalité en septième manche grâce à un circuit de deux points. Les Yankees ont gagné cinq de leurs six derniers matchs.

Chapman a amorcé la neuvième manche et les Rangers ont tenté une remontée en soutirant un but sur balles et en frappant un simple. Alors qu’il y avait deux retraits, Chapman a atteint Adrian Beltre pour remplir les sentiers.

En retard 3-1 dans le compte, Chapman a retiré Profar sur élan pour enregistrer un 30e sauvetage en 32 occasions.

Giancarlo Stanton a cogné un simple contre Chris Martin (1-3) en septième manche et Andujar a suivi avec sa 17e longue balle de la campagne.

Acquis des Twins du Minnesota le 30 juillet, Lance Lynn a été efficace à son deuxième départ dans l’uniforme des Yankees. Il n’avait pas concédé un point à ses 14 premières manches avec l’équipe avant qu’Elvis Andrus pousse un coéquipier au marbre en troisième. Lynn a accordé un point en cinq manches.

Même s’il a permis le point égalisateur à la suite d’une feinte illégale au monticule, Dellin Betances (3-3) a ajouté la victoire à sa fiche.