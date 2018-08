Le Gatinois Michael Woods (EF-Drapac présenté par Cannondale) a tenté une attaque dans l’ascension finale hors-catégorie de la cinquième étape du Tour de l’Utah, mais il a finalement été le dixième à rallier le fil d’arrivée, samedi, à Snowbird.

C’est plutôt Sepp Kuss (LottoNL-Jumbo) qui s’est imposé, croisant le premier la ligne pour signer sa deuxième victoire de la semaine après avoir remporté la deuxième étape, mercredi dernier. Après 152,6 kilomètres, l’Américain a cette fois devancé le Belge Ben Hermans (Israel Cycling Academy), deuxième à 39 secondes, et l’Américain Peter Stetina (Trek-Segafredo), troisième à 1:18.

Woods a terminé à 2:04 de Kuss.

Également en course, les Québécois de la formation Silber Pro Cycling Nickolas Zukowsky (à 5:17), Adam Roberge (à 21:34), Émile Jean (à 21:38), Nicolas Masbourian (à 24:17), Charles-Étienne Chrétien (à 24:17) et Pier-André Côté (à 24:17) ont respectivement terminé 23e, 57e, 58e, 70e, 72e et 73e.

Laurent Gervais (à 33:42), de l’équipe Aevolo, a pour sa part terminé 102e de la course du jour.

En tête depuis sa victoire à la deuxième étape, Kuss devance Hermans par 1:21 au classement général. L’Américain Joe Dombrowski et le Britannique Hugh Carthy, tous deux coéquipiers de Woods chez EF-Drapac présenté par Cannondale, se succèdent aux troisième et quatrième rangs à 2:05.

Woods suit d’ailleurs au huitième rang à 2:40, faisant de lui le Canadien le mieux classé du général.

Dimanche, pour la sixième et ultime étape du Tour de l’Utah qui se terminera à Park City, les 103 cyclistes toujours en lice parcourront 123,4 kilomètres.