NEW YORK — Les Yankees de New York ont placé le nom du lanceur CC Sabathia sur la liste des blessés pour une période de dix jours en raison d’une inflammation au genou droit.

Dimanche, Sabathia avait lancé pendant six manches et concédé un seul coup sûr aux Rangers du Texas. Le vétéran gaucher de 38 ans présente une fiche de 7-4 et une moyenne de points mérités de 3,32 en 22 départs.

Sabathia est aux prises avec des problèmes aux genoux depuis quelques saisons. Aidé par une attelle, il a été capable de lancer avec efficacité malgré ce handicap.

Avant d’affronter les Mets de New York lundi soir, les Yankees ont effectué plusieurs manoeuvres au sein de leur organisation. Le releveur George Kontos a été promu du niveau AAA, le joueur d’avant-champ Ronald Torreyes a rejoint l’équipe des Ligues majeures et le joueur de premier but Luke Voit a été cédé aux mineures.

Les Yankees ont aussi transféré le nom du lanceur gaucher Jordan Montgomery (coude) sur la liste des blessés pour une période de 60 jours.