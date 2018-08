«Johnny Football» a été meilleur à son deuxième départ dans la Ligue canadienne de football.

Johnny Manziel a complété 16 de ses 26 passes pour des gains de 168 verges dans la défaite de 24-17 des Alouettes face au Rouge et Noir d’Ottawa samedi soir.

Le Rouge et Noir a concrétisé cette victoire grâce à une course de dix verges de William Powell pour un touché avec 36 secondes à écouler au quatrième quart.

La prestation de Manziel ne peut se comparer à celle de son rival, Trevor Harris (44-en-54 pour des gains de 487 verges et un touché). Toutefois, le quart des Alouettes n’a été victime d’aucune interception comparativement à quatre lors de la défaite de 50-11 contre les Tiger-Cats de Hamilton, le 3 août au stade Percival-Molson.

L’ancien gagnant du trophée Heisman a de nouveau montré toute sa mobilité en récoltant 36 verges au sol en trois courses.

Par ailleurs, l’attaque des Alouettes a été limitée à 271 verges et a gardé possession du ballon pendant 24 minutes. Harris et le reste de l’attaque du Rouge et Noir a amassé 601 verges, même si elle a redonné le ballon six fois à la formation montréalaise.

Les Alouettes ont également concédé trois sacs du quart, portant leur total à 27, un sommet dans la LCF. La troupe de Mike Sherman demeure au dernier rang dans la ligue aux chapitres des points par match (13,8), des gains net (251,4 verges), des passes interceptées (neuf), des verges par la course (86,5) et du taux d’efficacité des quarts arrière (37,4). Ils sont huitièmes parmi les neuf équipes du circuit pour les verges par la voie des airs (201,8).

Les Alouettes tenteront de retrouver le chemin de la victoire samedi soir alors qu’ils rendront visite aux Eskimos d’Edmonton (5-3).

Tentative de transaction?

De son propre aveu, Chris Jones a libéré un «très bon joueur» lorsqu’il a annoncé à Duron Carter qu’il n’évoluerait plus avec l’équipe.

Toutefois, on ignore si l’entraîneur-chef et directeur général des Roughriders de la Saskatchewan a tenté d’échanger Carter avant de laisser partir le meilleur receveur de l’équipe l’année dernière. Surtout que quatre autres formations, dont les Alouettes, seraient maintenant intéressées aux services de Carter.

Les Roughriders (3-4) accueilleront les Stampeders de Calgary (7-0) dimanche soir.

Jones n’a pas voulu donner de raisons pour expliquer le départ de Carter. Jones a déclaré que lui et Carter se sont rencontrés sur une base quotidienne durant la saison 2017. Or, si cette pratique avait été abandonnée cette année, les deux hommes ont dialogué à plusieurs reprises.

Carter a mené les Roughriders avec des gains de 1043 verges en 73 attrapés en 2017, sa première saison avec l’équipe. Il a terminé à égalité au premier rang avec Naaman Roosevelt avec huit touchés par la voie des airs. Carter avait également amorcé un match à titre de demi de coin et avait inscrit un majeur sur un retour d’interception de 43 verges dans un gain de 30-7 contre les Stampeders.

Carter a amorcé cinq matchs au sein de l’unité défensive cette saison après la blessure au poignet du demi de coin Nick Marshall. Lors du dernier match des Roughriders, le 2 août contre les Eskimos d’Edmonton, il a capté cinq passes pour des gains de 59 verges, et un touché.

Carter n’est certes pas un ange. Selon des rumeurs, une dispute avec un coéquipier aurait mené à son licenciement, un sujet sur lequel Jones n’a pas voulu élaborer de façon directe.

En 2016, alors qu’il jouait avec les Alouettes, Carter a été suspendu pendant un match à la suite d’une collision avec Rick Campbell, l’entraîneur-chef du Rouge et Noir d’Ottawa, lors d’un match. Vers la fin de cette même saison, Carter et Kenny Stafford, un autre receveur de passes, ont été libérés par les Alouettes à la suite d’un incident avec le quart Rakeem Cato pendant une séance d’entraînement.

Réveil de Powell et d’Ellingson?

Le Rouge et Noir d’Ottawa a obtenu d’importantes contributions de la part du demi offensif William Powell et du receveur Greg Ellingson dans sa victoire de 24-17 contre les Alouettes.

Powell a amassé 104 verges par la course, et son sprint de dix verges pour un majeur avec 36 secondes à écouler a rompu l’impasse de 17-17. Il s’agissait d’un troisième match pour Powell avec des gains d’au moins 100 verges au sol, mais de son premier depuis qu’il avait accumulé 138 verges face aux Alouettes dans un gain de 28-18 le 6 juillet.

Lors des quatre parties précédentes, Powell avait obtenu 149 verges en 51 courses, une moyenne de 37,25 verges par match et de 2,9 verges par la course. Lors des trois premiers matchs du Rouge et Noir, il avait inscrit des gains de 355 verges pour des moyennes de 118 verges par match et de 6,5 verges par course.

Ellingson a été le meneur du Rouge et Noir contre les Alouettes avec 11 attrapés pour de gains de 110 verges. Il s’agissait de sa première partie avec au moins 100 verges de gains depuis le match d’ouverture, le 21 juin.

Ellingson, qui a récolté 1000 verges par la voie de airs lors des trois dernières saisons avec Ottawa, a franchi le seuil des 50 verges pour la première fois en six rencontres.

Le retour de Lulay

Travis Lulay a connu un solide retour au jeu.

Le vétéran quart présente une fiche de 2-2 depuis qu’il a été appelé à remplacer Jonathon Jennings chez les Lions de la Colombie-Britannique.

Âgé de 34 ans, Lulay a complété 88 passes en 141 tentatives (efficacité de 62,4 pour cent) pour des gains de 1171 verges et cinq touchés en quatre départs. Malgré les trois interceptions dont il a aussi été victime, ce sont des statistiques intéressantes si l’on tient compte du fait qu’il a subi une blessure à un genou qui a mis fin à sa saison l’an dernier. La gravité de la blessure était telle que certains se demandaient si sa carrière dans la LCF était terminée.

Lulay a eu besoin de temps au début de la saison pour guérir complètement de sa blessure. Mais alors que les Lions se classaient derniers dans la section Ouest avec une fiche de 1-2, et que Jennings n’avait amassé que 487 verges par la passe, avec deux touchés et trois interceptions, les Lions se sont tournés vers le vétéran de dix campagnes.

Lulay avait été nommé le joueur par excellence dans la LCF en 2011, avant d’être choisi joueur le plus utile de la finale de la Coupe Grey contre les Blue Bombers de Winnipeg. Toutefois, il a été frappé par de nombreuses blessures depuis 2013, notamment à une épaule et à un genou.

Les Lions (3-4) rendront visite aux Argonauts de Toronto (2-5) samedi après-midi.