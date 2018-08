NEW YORK — Brandon Nimmo a claqué l’un des cinq circuits des Mets pour les aider à vaincre les Yankees 8-5 dans une bataille new-yorkaise, lundi.

Jose Bautista, Amed Rosario, Todd Frazier et Michael Conforto ont aussi frappé la longue balle pour les Mets, qui ont récolté 15 coups sûrs.

Tous ces coups de canon ont été cognés en solo, sauf celui de Bautista. Austin Jackson était sur les buts quand l’ancien des Blue Jays a obtenu son neuvième circuit de la saison.

Jacob deGrom (7-7) a retiré 12 frappeurs au bâton en six manches et deux tiers. Il a permis trois points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles.

Robert Gsellman a inscrit un septième sauvetage.

Miguel Andujar a frappé un circuit de deux points dans une cause perdante.

Luis Severino (15-6) a donné quatre points et sept coups sûrs en quatre manches. Il a une fiche de 1-4 à ses six derniers départs.