NEW YORK — Il y aura un vote de l’ITF cette semaine à propos d’une nouvelle formule pour la Coupe Davis, que l’on souhaite rendre plus attirante pour les joueurs.

L’ITF se réunit cette semaine à Orlando, où un vote se tiendra jeudi.

On proposera une formule à 18 pays se livrant bataille pendant une semaine à la fin de l’année, en Europe.

Un total de 24 nations s’affronteraient à la maison ou à l’étranger en février, avec les 12 pays gagnants passant en finale. S’ajouteraient les quatre demi-finalistes de l’année précédente, puis deux équipes obtenant des laissez-passer.

Six groupes de trois pays croiseraient le fer en tournoi rotation, en vue des confrontations éliminatoires. Les quarts de finale incluraient les gagnants des six groupes, ainsi que les deux meilleures équipes de deuxième place (à établir selon le nombre de sets et de jeux gagnés).

De plus, il faudrait remporter deux sets pour gagner un match et non trois, comme actuellement.

Présentement, la Coupe Davis se tient lors de quatre week-ends en février, juillet, septembre et novembre. Plusieurs joueurs de renom ont délaissé l’événement ces dernières années, ne voulant pas surcharger leur horaire.

La Coupe Davis a été présentée une première fois il y a 118 ans.

Le président de l’ITF, David Haggerty, s’est dit optimiste à l’idée d’un changement de cap. Il y voit des bénéfices pour la croissance du tennis.