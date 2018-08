NEW YORK — Le gaucher recrue Adam Kolarek a évité le pire alors que les buts étaient remplis sans aucun retrait au tableau en neuvième manche et les Rays de Tampa Bay sont venus à bout des Yankees de New York 3-1, jeudi après-midi, pour remporter leur première série au Yankee Stadium depuis 2014.

Les Rays avaient perdu 12 séries de suite dans le Bronx, un record depuis l’ouverture du stade en 2009.

Les releveurs des Rays ont fait le travail après que Blake Snell eut offert cinq manches de qualité au monticule, mais Sergio Romo a concédé des simples consécutifs à Didi Gregorius et Gleyber Torres en neuvième manche. Romo a ensuite accordé un but sur balles à Neil Walker, avant d’être remplacé par Kolarek, un gaucher.

Le frappeur gaucher Greg Bird a soulevé un ballon de routine hors ligne sur le premier tir de Kolarek, puis Brett Gardner a fendu l’air.

Kolarek a ensuite retiré Austin Romine sur des prises, obtenant du même coup son premier sauvetage de la campagne.

Tommy Pham a permis aux Rays de malmener rapidement Masahiro Tanaka (9-3), en cognant notamment un double d’un point au cours d’une poussée de deux points en première manche. Snell (14-5) et les releveurs des Rays se sont ensuite assurés de fermer les livres.