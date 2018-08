PITTSBURGH — Le nom du lanceur gaucher Mike Montgomery a été inscrit sur la liste des blessés par les Cubs de Chicago en raison d’une inflammation à l’épaule gauche.

Tyler Chatwood prendra sa place dans la rotation et sera le partant samedi soir contre les Pirates de Pittsburgh.

La manoeuvre effectuée vendredi est rétroactive en date du 12 août.

Après avoir signé un contrat de trois saisons et 38 millions $ US pendant la saison morte, Chatwood a accordé 90 buts sur balles, un sommet dans les Majeures, en 99 manches et deux tiers cette saison. Il présentait un dossier de 4-5 avec une moyenne de 4,98 en 19 départs avant d’être relégué à l’enclos au début du mois d’août et il a une moyenne de 6,34 en trois sorties en relève.

Montgomery a effectué 13 départs et 19 apparitions en relève, compilant un dossier de 4-4 avec une moyenne de 3,62.

Le releveur gaucher Randy Rosario a été rappelé du niveau AAA pour prendre la place de Montgomery dans la formation. Rosario affiche un dossier de 4-0 avec une moyenne de 3,00 en 28 matchs avec les Cubs cette saison.