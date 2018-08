INDIANAPOLIS — Sung Hyun Park a remis une carte de 63 (moins-9) pour partager la tête du tournoi d’Indianapolis avec Lizette Salas avant que la deuxième ronde soit suspendue, vendredi.

Salas, la meneuse au terme de la première ronde en vertu d’un 62, a joué 69 pour égaler Park avec un pointage cumulatif de moins-13 sur le parcours de Brickyard Crossing. Danielle Kang (68) et Nasa Hataoka (69) accusent quant à elles deux coups de retard derrière les meneuses.

Thidapa Suwannapura a eu le temps de terminer sa deuxième ronde, bouclant le parcours en 67 coups, et elle partage le cinquième échelon à moins-10 avec Amy Yang et Angel Yin, qui doivent toutefois compléter les huit trous restants à leur ronde.

Les verts sont devenus encore plus mous pendant la nuit et quand la pluie est tombée en après-midi. Les pluies torrentielles ont forcé l’interruption du jeu pendant quatre heures alors que près de la moitié des joueuses n’avaient pas pu conclure leur deuxième ronde.

Park a gagné deux tournois majeurs et elle a signé quatre victoires lors des deux dernières années. Elle a remporté l’Omnium féminin des États-Unis et l’Omnium canadien en 2017 ainsi que la Classique du Texas et le Championnat KPMG de la LPGA cette saison.

La Québécoise Anne-Catherine Tanguay a signé une carte de 70 pour se hisser à égalité au 23e rang, à moins-6. Les Canadiennes Brooke M. Henderson (69) et Alena Sharp suivent à égalité en 34e position, à moins-5. La Québécoise Maude-Aimée Leblanc (70) et l’Ontarienne Brittany Marchand (71) se retrouvent respectivement en 48e et 64e places.