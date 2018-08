PHILADELPHIE — Aaron Nola a retiré 11 frappeurs sur des prises en sept manches pour demeurer invaincu au Citizen Banks Park et les Phillies de Philadelphie ont défait les Mets de New York 4-2, vendredi.

Asdrubal Cabrera a frappé un double d’un point à l’endroit de son ancien coéquipier Noah Syndergaard lors d’une poussée de trois points en première manche et Nola s’est occupé du reste.

Nola (14-3) a accordé un point, trois coups sûrs et un but sur balles, abaissant sa moyenne de points mérités à 2,24. Il est encore meilleur à domicile avec une fiche de 9-0 et une moyenne de 2,00 en 12 départs à Philadelphie cette saison.

Pat Nashek a blanchi les Mets en neuvième et a récolté un troisième sauvetage en autant d’occasions cette saison.

Syndergaard (8-3) a accordé quatre points, huit coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches et deux tiers.

Marlins 2 Nationals 8

Max Scherzer a blanchi ses rivaux pendant six manches en route vers une 16e victoire, un sommet dans les Majeures, Ryan Zimmerman et Matt Wieters l’ont appuyé avec un circuit chacun et les Nationals de Washington ont défait les Marlins de Miami 8-2.

Scherzer (16-5) a quitté la rencontre avec une avance de 5-0 et a vu ses coéquipiers étouffer la tentative de remontée des Marlins.

Bryce Harper et Adam Eaton ont frappé trois coups sûrs pour les Nationals, qui ont gagné un deuxième match d’affilée après avoir perdu sept de leurs neuf parties précédentes.

Austin Dean a claqué un premier circuit en carrière pour les Marlins, qui ont encaissé un sixième revers de suite.

Dan Straily (4-6) a accordé cinq points et neuf coups sûrs en six manches.

Le gérant des Marlins, Don Mattingly, a été expulsé de la rencontre en quatrième manche alors qu’il contesté le travail de l’arbitre derrière le marbre.

Giants 1 Reds 2 (11 manches)

Phillip Ervin a amorcé la 11e manche en claquant une longue balle par-dessus la clôture du champ centre, permettant aux Reds de Cincinnati de vaincre les Giants de San Francisco 2-1.

Le troisième circuit de la saison d’Ervin et son premier victorieux en carrière est survenu aux dépens de Ray Black (2-2).

David Hernandez (5-0) a retiré deux adversaires au bâton lors d’une 11e manche parfaite et les Reds ont mis fin à une série de quatre revers.

Scooter Gennett a récolté trois coups sûrs pour les Reds. Andrew McCutchen a placé trois balles en lieu sûr pour les Giants.

Le partant des Reds, Anthony DeSclafani, a lancé pendant sept manches et deux tiers, allouant un point, six coups sûrs et un but sur balles. Il a retiré 11 frappeurs de suite entre la cinquième et la huitième manche.

Casey Kelly, qui effectuait un 10e départ en carrière dans les Majeures et un premier depuis le 22 mai 2016, a donné un point, neuf coups sûrs et un but sur balles en quatre manches et un tiers.