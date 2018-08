CLEVELAND — Carlos Carrasco n’a donné aucun point pendant sept manches, Jose Ramirez a claqué sa 37e longue balle de la saison et les Indians de Cleveland ont battu les Orioles de Baltimore 2-1, vendredi soir.

Carrasco (15-6) a alloué trois coups sûrs et il a retiré les 10 frappeurs auxquels il a fait face. Il a créé l’égalité avec son coéquipier Corey Kluber, le lanceur des Yankees de New York Luis Severino et le lanceur des Red Sox de Boston Rick Porcello pour le plus haut total de victoires dans l’Américaine.

Le circuit de Ramirez en première manche lui a permis de rejoindre le puissant cogneur des Red Sox J.D. Martinez au sommet des circuits de l’Américaine.

Les Indians ont gagné leurs six dernières parties et ils se retrouvent 19 matchs au-dessus de la barre de ,500 (70-51).

David Hess (2-7) a accordé deux points en six manches pour les Orioles. Le simple d’un point en huitième manche de Trey Mancini a fourni le seul point à la formation de Baltimore, qui s’est inclinée 11 fois à leurs 13 dernières sorties.

Cody Allen a donné un but sur balles à Renato Nunez avec un retrait en neuvième manche. Amené comme coureur suppléant, Craig Gentry a volé le deuxième coussin avant que Tim Beckham frappe une chandelle. Allen a ensuite retiré Joey Rickard au bâton pour enregistrer un 24e sauvetage en 27 occasions.

Rays 3 Red Sox 7

Xander Bogaerts a cogné un triple de deux points et il a ajouté deux doubles, guidant les Red Sox de Boston vers une victoire de 7-3 aux dépens des Rays de Tampa Bay.

Jackie Bradley fils a placé deux balles en lieu sûr, dont un double d’un point en sixième manche, et les Red Sox ont ajouté une victoire à leur meilleure fiche des Majeures (87-36).

Brian Johnson (4-3) s’est ressaisi après avoir permis trois points, quatre coups sûrs et un but sur balles en première manche. Il n’a plus accordé aucun autre point par la suite et il a lancé pendant cinq manches et deux tiers.

Joey Wendle a produit deux points pour les Rays grâce à un double en première manche et Carlos Gomez a poussé un coéquipier au marbre à la suite d’un simple.

Yonny Chirinos (1-5) a remplacé Ryne Stanek en deuxième manche et il a concédé cinq points et neuf coups sûrs en six manches.

Tigers 4 Twins 5

Le frappeur suppléant Joe Mauer a donné les devants aux siens à l’aide d’un circuit de trois points en septième manche et les Twins du Minnesota ont défait les Tigers de Detroit 5-4.

Eddie Rosario et Tyler Austin ont ajouté des circuits en solo pour les Twins.

Kyle Gibson (7-9) a accordé trois points et huit coups sûrs en sept manches pour les Twins. Taylor Rogers a inscrit un premier sauvetage dans les Majeures, lui qui a retiré Jeimer Candelario sur des prises avec deux coureurs sur les sentiers en neuvième.

Matt Boyd (7-11) a été débité de quatre points sur quatre coups sûrs en six manches et un tiers et les Tigers ont encaissé un quatrième revers d’affilée.

Angels 4 Rangers 6

Rougned Odor a produit trois points, Joey Gallo a claqué un double de deux points et les Rangers du Texas ont défait les Angels de Los Angeles 6-4.

Le simple de deux points d’Odor a couronné une poussée de cinq points en deuxième manche contre Odrisamer Despaigne (2-1), le 14e lanceur partant utilisé par les Angels cette saison.

Drew Hutchison (2-2) a retiré six frappeurs sur des prises et il a accordé deux points en cinq manches. Jose Leclerc a passé trois adversaires dans la mitaine en neuvième et il a inscrit un quatrième sauvetage.

Le double de Gallo au champ droit a porté le pointage 2-0 et il est ensuite venu marquer sur un roulant d’Isiah Kiner-Falefa. Le simple d’Odor était le quatrième coup sûr consécutif des Rangers après le retrait de Kiner-Falefa.

Andrelton Simmons a réussi un circuit de deux points, rapprochant les Angels à 5-4 en sixième manche.

Despaigne, acquis mardi des Marlins de Miami, a permis cinq points en quatre manches et il est devenu le 34e lanceur utilisé par les Angels cette saison.