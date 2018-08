ENDICOTT, N.Y. — Michael Bradley a inscrit un 68 (moins-4) à sa carte samedi pour se forger une avance de deux coups en vue de la ronde finale de l’Omnium Dick’s Sporting Good.

Âgé de 52 ans, Bradley a inscrit cinq oiselets et a commis un boguey lors de la troisième ronde, retardée en raison de la pluie. Il affiche un pointage cumulatif de moins-11. Vainqueur de quatre tournois sur le circuit de la PGA, Bradley vise sa toute première victoire sur le circuit des 50 ans et plus.

Bart Bryant et Marco Dawson se trouvent à égalité au deuxième rang. Bryant, gagnant du tournoi en 2013, a joué une ronde de 67. Dawson a quant à lui remis une carte de 70.

Wes Short Jr. (65), Clark Dennis (70) et Tom Gillis (69) se classent à moins-9, alors que Kenny Perry (69) se situe à moins-7 en compagnie du meneur après la première ronde Doug Garwood (73) et de Mark Calcavecchia (69), Woody Austin (71), Jerry Haas (68) et Scott Parel (68).

Rod Spittle, de St. Catharines, en Ontario, a joué une disputé une ronde de 69 se retrouve dans un groupe à égalité au 17e rang. Son compatriote Stephen Ames, de Calgary, a grimpé de quatre échelons au classement grâce à une ronde de 70.