VANCOUVER — Le Britannique Daniel Evans a eu raison du favori de la foule Vasek Pospisil pour atteindre la finale de l’Omnium de Vancouver grâce à une victoire de 3-6, 7-5, 6-2, samedi.

Evans, la 310e raquette au monde, a vaincu le joueur canadien grâce à du jeu beaucoup plus efficace à son service à partir de la deuxième manche. Il a notamment gagné 93 pour cent de ses points en première balle lors des deuxième et troisième sets.

Pospisil, classé au 94e rang mondial, a réussi 11 as, dont cinq en première manche, et il a commis quatre doubles fautes. Malgré six doubles fautes, Evans a accédé en finale en deux heures deux minutes.

Le Britannique se mesurera maintenant à l’Australien Jason Kubler (no 4), qui a vaincu le Français Grégoire Barrère en trois manches de 4-6, 7-6 (6), 6-2.

Pospisil, qui jouait chez lui et qui était le favori du tournoi, avait remporté son seul autre affrontement contre Evans, lors de la première ronde du Groupe mondial de la coupe Davis, en 2017.