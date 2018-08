TORONTO — Kendrys Morales a frappé deux circuits, dont une claque de trois points en sixième manche, et les Blue Jays de Toronto ont disposé des Orioles de Baltimore 5-3, lundi soir.

«La deuxième, c’était un ballon de plage, a évoqué Morales par l’entremise d’un interprète. Je l’ai beaucoup mieux frappée que la première.»

Kevin Pillar a ajouté deux doubles à sa fiche et produit un point pour les Blue Jays (56-69), au lendemain d’une bourde sur les sentiers qui a suscité la colère du gérant John Gibbons.

Gibbons était fâché que Pillar ait été épinglé en tentative de vol du troisième coussin pour le dernier retrait des Blue Jays en sixième manche, dans un cuisant revers de 10-2 encaissé contre les Yankees à New York dimanche.

Après que Pillar eut frappé le premier de ses deux doubles en première manche lundi, Gibbons s’est tourné vers la caméra dans l’abri des Blue Jays, a souri, et levé le pouce vers le ciel.

«Chaque fois que je saute sur le terrain, j’essaie d’aider l’équipe à gagner, a commenté Pillar, qui n’a pas l’impression d’avoir commis une erreur. J’aime me retrouver sur le terrain et contribuer aux succès de l’équipe, mais ça ce n’est pas nouveau.»

Marco Estrada (7-9) a alloué trois points et sept coups sûrs, en plus d’avoir retiré quatre frappeurs sur des prises en cinq manches et un tiers de travail pour les Blue Jays, qui ont mis un terme à une série de quatre revers.

Après la rencontre, Estrada a assuré qu’il ne songeait pas à la possibilité d’être échangé, même si la date limite pour présenter sa formation pour les séries éliminatoires — le 31 août — approche à grands pas.

«Écoutez, en ce moment, je suis avec les Blue Jays. Je l’ai dit des millions de fois, j’adore jouer ici. C’est ça ma priorité, a confié Estrada. Si je suis échangé, alors ça deviendra ma priorité.

«En ce moment, je suis ici, avec les Blue Jays. Je suis concentré sur ma tâche ici. Aussi simple que ça.»

Ryan Tepera, Jaime Garcia, Tyler Clippard et Ken Giles ont complété la besogne au monticule pour les Torontois. Giles a préservé sa 16e victoire de la campagne.

Andrew Cashner (4-11) a concédé cinq points en six manches avant d’être remplacé par Mike Wright fils, qui n’a rien donné en une manche sur la butte — tout comme Mychal Givens.

Renato Nunez a frappé un circuit en solo pour les Orioles (37-88).