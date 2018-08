MIAMI — Le nom de l’arrêt-court des Yankees de New York Didi Gregorious a été inscrit sur la liste des blessés pour 10 jours en raison d’une contusion au talon gauche.

La transaction, réalisée avant la rencontre des Yankees contre les Marlins de Miami, mardi, est rétroactive à lundi. Gregorious s’est blessé lors d’une collision au premier coussin, dimanche, dans une victoire de 10-2 contre les Blue Jays de Toronto.

Les Yankees sont déjà lourdement touchés par les blessures, avec les frappeurs de puissance Aaron Judge et Gary Sanchez tous deux tenus à l’écart depuis quelques semaines.

Gregorious a maintenu des moyennes offensives de ,270/,333/,482 avec 22 circuits et 74 points produits jusqu’ici. Il a frappé 48 coups sûrs de plus d’un but cette saison.

Pendant son absence, la recrue Gleyber Torres, utilisée au deuxième but, devrait le remplacer à l’inter. L’équipe a rappelé le joueur d’avant-champ Luke Voit de son club-école AAA de Scranton-Wilkes-Barre.