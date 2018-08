HUMBOLDT, Sask. — La coupe Stanley est arrivée dans la petite ville de la Saskatchewan qui a été dévastée par un accident impliquant un autobus de hockey junior, faisant 16 victimes.

L’attaquant des Capitals de Washington Chandler Stephenson avait promis d’amener la coupe à Humboldt pour souligner la force et la résilience de la communauté.

La coupe s’est d’abord arrêtée au passage de l’autoroute rurale où l’autobus de l’équipe des Broncos et un camion de transport sont entrés en collision en avril.

Un gazouillis de Philip Pritchard, gardien officiel du trophée, a montré la coupe installée au milieu d’un mémorial de fortune composé de bâtons de hockey, de croix, de fleurs et de drapeaux.

«Bien que leurs rêves de la coupe Stanley n’aient pas été réalisés, nous pensions leur apporter Stanley. Que Dieu vous bénisse», a écrit Pritchard.

Certains des 13 survivants ont rencontré Stephenson en privé vendredi matin avant que la coupe ne soit présentée au public.

Stephenson, originaire de Saskatoon et portant un t-shirt vert «Humboldt Strong», a été escorté par la GRC alors qu’il transportait la coupe à l’aréna Elgar Petersen.

Il a été accompagné par plus d’une dizaine de joueurs professionnels actifs et retraités pour la «Journée du hockey Humboldt». Elle a été organisée par la LNH et l’Association des joueurs de la LNH pour célébrer la ville de 6000 habitants.

Deux amis de Stephenson — Brayden Camrud et Kaleb Dahlgren — sont parmi les survivants.

«La communauté mérite de passer une bonne journée, a déclaré Stephenson à l’Associated Press. Nous n’essayons pas d’être des sauveurs, car rien ne peut remplacer une vie. Nous essayons simplement de faire de cette journée une expérience aussi positive que possible et, espérons-le, faire sourire et rire certaines personnes.»