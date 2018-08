MIAMI — Kevin Gausman et quatre releveurs ont uni leurs efforts pour limiter les Marlins de Miami à seulement deux coups sûrs, dimanche, dans une victoire de 4-0 des Braves d’Atlanta.

Gausman (4-1) a oeuvré pendant cinq manches. Le droitier a inscrit la victoire dans un quatrième départ de suite et il affiche une moyenne de 1,69 en cinq sorties depuis que les Braves ont acquis ses services des Orioles de Baltimore le 31 juillet.

Le premier coup sûr des Marlins a été un simple du lanceur Pablo Lopez en troisième manche. Derek Dietrich a ajouté un autre simple après deux retraits en neuvième.

Les Braves ont finalement sonné la charge en sixième contre Lopez (2-4). Nick Markakis a commencé la manche avec un but sur balles et il a atteint le deuxième sur un roulant avant de croiser le marbre sur un simple de Tyler Flowers.

Ils ont ajouté trois points non mérités en huitième, dont deux sur un relais imprécis du premier-but Dietrich vers le marbre sur un roulant avec les buts remplis.

Nationals 15 Mets 0

Trea Turner a célébré avec ses coéquipiers alors qu’il a croisé le marbre pour mettre fin à une séquence de 32 manches des siens sans marquer et les Nationals de Washington ont ensuite pris leur envol, filant vers une victoire de 15-0 face aux Mets de New York.

Les Nationals avaient été blanchis lors de trois matchs consécutifs — une première depuis que l’équipe a quitté Montréal pour Washington en 2005. Juan Soto a finalement mis fin à cette séquence grâce à un roulant productif en sixième.

En avant 1-0, les Nationals ont explosé en huitième avec huit points. Adam Eaton et Wilmer Difo ont cogné des circuits au cours de leur manche la plus productive de la saison, tandis que Bryce Harper a claqué un double de trois points en tant que frappeur suppléant.

Mark Reynolds a ajouté son sixième grand chelem en carrière lors d’une poussée de six points en neuvième.

Les Nationals ont toutefois perdu les services du releveur Kelvin Herrera avec un retrait à faire. Herrera a semblé se blesser en courant vers le premier coussin après avoir récupéré un roulant de Jose Bautista.

Jefry Rodriguez (2-1) a limité les Mets à deux simples et quatre buts sur balles en six manches.

Steven Matz (5-11) a accordé un point et cinq coups sûrs en sept manches avant de voir la relève imploser.

Reds 0 Cubs 9

Kyle Hendricks a accordé deux coups sûrs en sept manches, David Bote et Kyle Schwarber ont frappé des circuits et les Cubs de Chicago ont complété le balayage de leur série de quatre rencontres face aux Reds de Cincinnati en l’emportant 9-0.

Jason Heyward a été 4-en-4 avec un triple et deux points produits pour les meneurs de la section centrale de la Nationale. Bote a produit trois points.

Hendricks (10-10) a cédé un but sur balles et a retiré cinq frappeurs au bâton. Il a accordé seulement deux points à ses 14 dernières manches de travail.

Tucker Barnhart a frappé deux coups sûrs pour les Reds, qui ont encaissé un cinquième revers de suite et qui ont été blanchis pour une neuvième fois cette saison.

Homer Bailey (1-12) a accordé six points, dont trois étaient mérités, et huit coups sûrs en cinq manches. Il n’a pas gagné depuis le 12 mai et les Reds ont perdu lors de 17 de ses 18 départs.