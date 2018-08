VIERA, Fla. — Kelsey Lalor a lancé le bal en première manche grâce à un circuit de deux points et le Canada a servi une correction de 18-1 à la République dominicaine, dimanche, à la Coupe du monde de baseball féminin.

Le coup de quatre buts de Lalor s’est avéré un des 17 coups sûrs des Canadiennes, qui ont accédé à la ronde suivante du tournoi. Le Canada (4-1) a dominé ses adversaires 42-16 au chapitre des points, plaçant au passage 62 balles en lieu sûr.

Canada amorcera le tour suivant mardi contre un adversaire encore non déterminé. La ronde préliminaire se terminera lundi. Les trois meilleures équipes du Groupe A disputeront la victoire aux trois meilleures du Groupe B, celui du Canada, et les matchs de médaille de bronze et d’or auront lieu vendredi.

Après avoir ajouté deux points en deuxième manche, le Canada a envoyé 16 frappeuses au marbre en troisième, marquant 12 points, dont quatre grâce à Ashley Stephenson. Nicole Luchanski et Mia Valcke ont toutes les deux poussé deux coéquipières à la plaque.

Sept joueuses canadiennes différentes ont réussi plus d’un coup sûr dans la rencontre, incluant Stephenson et Niki Boyd, qui ont réussi trois coups sûrs.

La République dominicaine a pris les devants 1-0 en début de première manche, mais la partante Emma Carr a blanchi ses adversaires pendant le reste de l’affrontement.