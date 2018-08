WINNIPEG — Les Jets de Winnipeg ont consenti un contrat d’entrée d’une durée de trois ans à l’espoir finlandais Kristian Vesalainen, dimanche.

Vesalainen, qui a été sélectionné au 24e rang par les Jets lors de la première ronde du repêchage de 2017, empochera 925 000 $ US par saison, mais il pourrait ajouter annuellement 567 000 $ à cette somme en bonis de performance.

Âgé de 19 ans, Vesalainen a joué en Finlande lors de la dernière saison, avec le HPK de Hämeenlinna et le Kärpät d’Oulu. Il a disputé 49 parties, amassant 22 buts et 43 points. L’attaquant a ajouté huit points, dont quatre buts, en séries pour aider le Kärpät à remporter le Championnat de Finlande.

Dans la période des Fêtes, Vesalainen a également pris part au Championnat mondial de hockey junior, au cours duquel il a récolté deux buts et six points en cinq matchs. La Finlande a dû se contenter du sixième rang.

Mesurant six pieds trois pouces et pesant 207 livres, Vesalainen avait grimpé dans les échelons en vue du repêchage à la suite de son passage au Championnat mondial des moins de 18 ans, en 2017. En sept parties, il avait inscrit six buts et 13 points, deux sommets à ce tournoi, et il avait été nommé le joueur le plus utile. La Finlande s’était inclinée en finale contre les États-Unis.