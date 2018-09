ZADAR, Croatie — L’arbitre qui a pénalisé Serena Williams en finale des Internationaux des États-Unis est heureux de se remettre au travail.

Carlos Ramos est de fonction pour la demi-finale de la Coupe Davis entre la Croatie et les États-Unis ce week-end à Zadar.

«Je me concentre sur ce match et à reprendre le travail. C’est tout ce que je peux dire», a déclaré Ramos à l’Associated Press avant le premier match de simple entre Borna Coric et Steve Johnson.

Ramos a arbitré le second match de simple entre Marin Cilic et Frances Tiafoe.

Ramos a sanctionné Williams à trois reprises lors de sa défaite en deux sets face à Naomi Osaka, le week-end dernier, et la joueuse américaine a fait valoir qu’elle n’a pas été traitée de la même manière que certains joueurs masculins.

La présidente et chef de la direction de l’Association américaine de tennis, Katrina Adams, qui a défendu Williams, s’est excusée auprès de Ramos en marge de la cérémonie de tirage au sort, jeudi.

Ramos n’a pas voulu entrer dans les détails de sa conversation avec Adams.

«Vous savez que je ne peux pas en parler», a déclaré Ramos.