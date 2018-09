PITTSBURGH — Les Pirates de Pittsburgh ont indiqué que le voltigeur de droite Gregory Polanco pourrait être sur la touche jusqu’en juin 2019 à la suite d’une opération à l’épaule gauche.

L’équipe a annoncé la nouvelle vendredi, le jour du 27e anniversaire de naissance de Polanco.

Polanco dominait les Pirates avec 23 circuits, 81 points produits et 61 coups sûrs de plus d’un but. Il présentait une moyenne au bâton de ,254.

Polanco s’est luxé l’épaule en glissant au deuxième coussin sur un double vendredi dernier, face aux Marlins de Miami. Il a été opéré mercredi et l’équipe anticipe une réadaptation de sept à neuf mois.