SAINT-LOUIS — Yasiel Puig a cogné trois circuits et a produit sept points, samedi, aidant les Dodgers de Los Angeles à pulvériser les Cardinals de St. Louis, 17-4.

Auteur de deux circuits la veille, le Cubain de 27 ans a fait d’autres dommages en première, en cinquième et en huitième. Après une claque en solo, il a ajouté deux circuits de trois points.

Cody Bellinger, qui le précède dans l’alignement, a d’abord produit trois points avec deux simples et non satisfait, il a ajouté un circuit de trois points.

Manny Machado a aussi claqué une longue balle pour les Dodgers, qui ont gagné leurs quatre derniers matches.

Los Angeles (,550) et le Colorado (,551) sont essentiellement à égalité au sommet de leur section. Les Rockies jouent à San Francisco en soirée.

Au niveau du match sans lendemain, les Dodgers seraient ceux qui joueraient à Milwaukee, mais les Cards ont un seul match de retard.

Joc Pederson et Justin Turner ont obtenu trois coups sûrs chacun, tous des simples.

Rich Hill (9-5) a donné quatre points en cinq manches, mais disons que l’attaque était au rendez-vous.

En quatre manches et un tiers, John Gant (7-6) a permis six points, six coups sûrs et quatre buts sur balles.

Patrick Wisdom a frappé un circuit pour St. Louis. Les Cards doivent se relever rapidement, eux qui ont perdu leurs quatre dernières rencontres.