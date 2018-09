CLEVELAND — Les Browns de Cleveland vont libérer le receveur Josh Gordon.

La nouvelle a été annoncée samedi, quelques heures après que l’équipe eut indiqué que Gordon allait rater le duel de dimanche face aux Saints de La Nouvelle-Orléans en raison d’une blessure à une cuisse. Gordon a été suspendu pendant la majorité des quatre dernières saisons en raison d’un problème de consommation de drogue.

Âgé de 27 ans, Gordon a raté le camp d’entraînement pour passer du temps en thérapie et subir des traitements. Il a participé à la première rencontre de la saison la semaine dernière, son premier match d’ouverture depuis 2012. Il a capté une seule passe, pour un touché sur 17 verges.

Dans un communiqué publié par les Browns, le directeur général John Dorsey affirme que l’équipe a informé les représentants de Gordon qu’il sera libéré lundi.

«Au cours des six dernières années, les Browns ont appuyé et investi dans Josh, autant personnellement que professionnellement, et nous voulons le meilleur pour lui, soutient Dorsey. Malheureusement, nous avons atteint un point où nous croyons qu’il est mieux de couper les liens et aller de l’avant. Nous souhaitons la meilleure des chances à Josh.»

Gordon a connu ses meilleurs moments en 2013, quand il a participé à 14 matchs et accumulé 1646 verges de gains et neuf touchés sur 87 attrapés.