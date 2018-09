PHILADELPHIE — Michael Conforto a atteint un sommet en carrière en récoltant six points produits et a terminé à un triple près du carrousel, Zach Wheeler a bien fait durant sept manches et les Mets de New York ont battu les Phillies de Philadelphie 9-4, lundi soir.

Les Phillies ont amorcé la rencontre avec un retard de sept matchs sur les Braves d’Atlanta, les meneurs de la section Est de la Ligue nationale.

Conforto a frappé un simple de deux points en cinquième. Il a par la suite ajouté un double en septième et a cogné un circuit de trois points en neuvième pour permettre aux Mets de remporter le septième de leurs 11 dernières rencontres. Ils présentent un dossier de 26-17 lors de leurs 43 dernières sorties. Conforto a produit 75 points cette saison, dont 45 depuis la pause du match des étoiles, pointant au deuxième rang à ce chapitre durant cette séquence derrière Christian Yelich des Brewers de Milwaukee.

Wheeler (12-7) a alloué quatre points et trois coups sûrs pour devenir le premier lanceur des Mets depuis Steve Trachsel en 2001 à obtenir neuf victoires après le match des étoiles. Depuis la pause, le droitier présente un dossier de 9-1 et une moyenne de points mérités de 1,68 en 11 départs.

J.P. Crawford a frappé un triple de trois points pour les Phillies, qui ont de nouveau brimé leurs chances d’atteindre les éliminatoires.

Royals 6 Pirates 7

Jacob Stallings a cogné un simple d’un point après deux retraits en neuvième, donnant la victoire 7-6 aux Pirates de Pittsburgh, face aux Royals de Kansas City.

Contre Ben Lively (0-3), il a frappé en lieu sûr au champ gauche, faisant marquer Kevin Kramer. Ce dernier avait obtenu un but sur balles, avant d’atteindre le deuxième but sur le simple de Kevin Newman.

Joueur d’arrêt-court, Newman a claqué trois des 15 coups sûrs des Pirates, qui sont invaincus depuis trois matches.

Edgar Santana (3-3) a lancé en début de neuvième. Du côté des Royals, Ryan O’Hearn a frappé un circuit en solo et un double d’un point.

Nationals 5 Marlins 8

Le releveur des Nationals Wander Suero a effectué une feinte illégale tandis que la formation de Washington a bousillé une avance de quatre points et les Marlins de Miami sont venus de l’arrière pour l’emporter 8-5.

Les Nationals menaient 4-0 après quatre manches et demi, Starlin Castro et Magneuris Sierra ont permis aux Marlins de niveler la marque. Suero a par la suite concédé un point à l’adversaire lorsqu’il a effectué une feinte illégale devant le frappeur suppléant Rafael Ortega, alors qu’Austin Dean se trouvait au troisième coussin.

Les Nationals (76-75) ont amorcé la rencontre au troisième échelon de la section Est de la Ligue nationale et accusent un retard de sept matchs et demi sur les meneurs, les Braves d’Atlanta.

Les visiteurs ont remis les compteurs à zéro en septième, mais Lewis Brinson et Miguel Rojas ont creusé l’écart 7-5 en septième. Castro a scellé la victoire en huitième, grâce à un circuit d’un point.

Jarlin Garcia (3-2) a retiré le dernier frappeur en septième. Adam Conley a obtenu son troisième sauvetage.