CHICAGO — Khalil Mack a obtenu l’un de six sacs du quart infligé à Russell Wilson, Prince Amukamara a retourné une interception sur une distance de 49 verges pour un majeur et les Bears de Chicago ont défait les Seahawks de Seattle 24-17, lundi soir.

Les Bears ont permis à leur entraîneur-chef, Matt Naggy, de savourer sa toute première victoire en carrière à la barre d’une équipe de la NFL.

Mack a réussi un sac du quart en première demie et a constamment appliqué de la pression sur Wilson dans une autre performance dominante.

Amukamara s’est interposé dans la ligne de passe de Wilson et a capté le ballon destiné à Rashaad Penny tout près du milieu du terrain pour inscrire son tout premier touché en carrière, permettant aux Bears de se forger une avance de 24-10 avec 6:37 à faire à la rencontre. Il s’agissait de sa première interception depuis la saison 2015, alors qu’il était membre des Giants de New York.

Danny Trevathan a par la suite projeté Wilson au sol pour le deuxième sac du duel. Leonard Floyd a récupéré l’échappée pour permettre aux Bears de tenir le fort après avoir bousillé une avance de 20 points lors de la première rencontre de la saison, face aux Packers de Green Bay.

Les Seaharks (0-2) ont encaissé un deuxième revers en neuf rencontres du lundi soir sous les ordres de l’entraîneur-chef Pete Carroll.

Wilson a une fois de plus été atteint par un joueur adverse à six reprises. Tandis que les Bears appliquaient une pression constante et que les receveurs peinaient à ouvrir le jeu, le quart-arrière partant des Seahawks a complété 22 de ses 36 passes pour de gains aériens de 226 verges, deux touchés et une interception.

Son vis-à-vis, Mitchell Trubisky a quant a lui récolté 200 verges de gains par la voie des airs en réussissant 25 de ses 34 passes. Deuxième choix au total du dernier encan de la NFL, Trubisky a rejoint Trey Burton dans la zone des buts après la première séquence à l’attaque des Bears et a fait de même avec la recrue Anthony Miller au début du quatrième quart. Il a également été intercepté à deux reprises par Shaquill Griffin.

Les Bears ont honoré le secondeur Brian Urlacher, après qu’il eut été intronisé au Temple de la renommée du football.

La cérémonie a été présentée après une première demie désastreuse, où les Seahawks ont intercepté à deux reprises les passes de Trubisky. Les Bears ont toutefois réussi à se forger une avance de 10-3 avant de retraiter au vestiaire.

Les Seahaeks ont ouvert la marque grâce à un placement de 56 verges de Sebastian Janikowski.

Durant la présentation de l’hymne national, le plaqueur défensif des Seahawks Quinton Jefferson et le bloqueur Duane Brown sont demeurés au vestiaire en guise de protestation.