PITTSBURGH — Ryan Lavarnway a cogné un simple avec les buts remplis en 11e et les Pirates de Pittsburgh ont triomphé 2-1 face aux Royals de Kansas City, mardi.

Confronté à Burch Smith (1-6), Lavarnway a obtenu un simple au champ centre, faisant marquer Starling Marte.

Les Pirates gagnaient un quatrième match de suite. Les trois dernières victoires ont été arrachées par un point, et celle d’avant par deux points.

Marte avait cogné un simple, son troisième du match, puis des buts sur balles ont rempli les sentiers.

Colin Moran a frappé son 10e circuit de la saison. Au champ droit, Pablo Reyes a brillé en épinglant Ryan O’Hearn à la plaque.

Kyle Crick (3-2) a lancé en début de 11e. Jameson Taillon a retiré 11 frappeurs au bâton en sept manches, n’allouant que quatre coups sûrs et un but sur balles.

Nationals 4 Marlins 2

Stephen Strasburg a égalé son sommet de la saison en retirant 11 frappeurs sur des prises et Bryce Harper a obtenu cinq buts sur balles pour aider les Nationals de Washington à battre les Marlins de Miami 4-2.

Anthony Rendon a produit deux points du côté des Nationals (77-75), qui ont amorcé la rencontre avec sept matchs et demi de retard sur les meneurs de la section Est de la Ligue nationale, les Braves d’Atlanta.

Durant six manches, Strasburg (9-7) a alloué deux points et cinq coups sûrs. Il a même retiré six adversaires d’affilée au bâton.

Sean Doolittle a été parfait en neuvième manche pour obtenir son 25e sauvetage en 26 occasions.

Peter O’Brien a frappé son troisième circuit de la saison et J.T. Realmuto a frappé deux coups sûrs et a récolté un point produit pour les Marlins.

Adam Eaton et Trea Turner ont frappé deux simples consécutifs d’un point en deuxième manche pour permettre aux Nationals de se forger une avance.

Mets 2 Phillies 5

Jorge Alfaro a dénoué l’impasse en sixième manche en cognant un circuit de trois points et les Phillies de Philadelphie sont venus de l’arrière pour vaincre les Mets de New York 5-2.

Les Phillies ont comblé un déficit après que Steven Matz eut frappé un deuxième circuit consécutif.

Les Phillies, qui ont amorcé la rencontre avec un retard de six matchs et demi sur la première place de la section Est de la Ligue nationale, ont remporté que trois de leurs 10 derniers matchs.

Wilson Ramos et Justin Bour ont tous les deux produits des points, alors que les Phillies ont inscrit cinq points en sixième manche. Alfaro a par la suite envoyé la balle courbe de Drew Smith (1-1) dans les gradins du champ gauche.

Pat Neshek (3-1) a succédé à Aaron Nola au monticule et a effectué les six derniers retraits de la rencontre.

Reds 3 Brewers 1

Jose Peraza a profité des faiblesses de Chase Anderson pour frapper une longue balle de deux points en première manche et les Reds de Cincinnati ont battu les Brewers de Milwaukee 3-1.

Il s’agissait d’un troisième revers en quatre matchs pour les Brewers, qui ont amorcé la rencontre à deux matchs et demi des Cubs de Chicago, qui trônent au sommet de la section Centrale de la Ligue nationale.

Les cinq lanceurs des Reds ont limité les Brewers à trois coups sûrs seulement. Il s’agissait de leur score le plus bas lors de leurs quatre dernières rencontres.

Alors que les locaux tiraient de l’arrière 2-1, Jonathan Schoop a permis de réduire l’écart en frappant un simple d’un point.

Scott Schebler a finalement scellé la victoire grâce à un double d’un point en quatrième manche.

Raisel Iglesias a retiré trois frappeurs en neuvième afin de récolter son 28e sauvetage.

En trois manches et deux tiers de travail, Anderson (9-8) a concédé trois points en six coups sûrs et deux buts sur balles.

Cardinals 8 Braves 1

Paul DeJong a claqué une longue balle de deux points, Yadier Molina a ajouté un simple de deux points en huitième manche et les Cardinals de St. Louis ont inscrit quatre points en huitième pour signer un troisième gain consécutif de 8-1 devant les Braves d’Atlanta.

Austin Gomber a été solide durant cinq manches pour permettre aux Cardinals de demeurer dans la course pour obtenir le dernier laissez-passer pour les éliminatoires disponible dans la Ligue nationale.

Grâce à leurs 36 victoires, les Cardinals détiennent la meilleure fiche de la Ligue nationale depuis la pause du match des étoiles.

Les Braves d’Atlanta ont maintenant une avance de cinq matchs et demi devant les Phillies de Philadelphie, au sommet de la section.

En cinq manches, Anibal Sanchez (6-6) a alloué quatre coups sûrs et deux points, tout en effectuant six retraits au bâton. Il a affronté le minimum de frappeurs durant les trois premières manches de travail.

DeJong, qui présente une moyenne au bâton de ,500, dont quatre circuits et 10 points produits en cinq matchs en carrière face aux Braves, a ajouté un simple d’un point en huitième, aux dépens de Dan Winkler.

Gomber (6-1) a pour sa part accordé six coups sûrs, un point et trois buts sur balles pour récolter sa cinquième victoire en six décisions.