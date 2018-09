SAINT-PÉTERSBOURG, Russie — Denis Shapovalov a atteint le deuxième tour de l’Omnium de tennis de Saint-Pétersbourg grâce à une victoire de 7-6 (3), 6-2 contre l’Espagnol Adrian Menendez-Maceiras.

Le Canadien de 19 ans, 34e joueur mondial et septième tête de série, a été dominant à son service, inscrivant dix as sans faire face à une seule balle de bris. Il n’a concédé que 14 points à son service et seulement cinq en deuxième manche.

Il a toutefois dû patienter jusqu’au premier jeu du deuxième set, qu’il a gagné en seulement 31 minutes, avant de réaliser son premier bris de l’affrontement. Shapovalov en a obtenu un second lors du cinquième jeu.

En deuxième ronde, Shapovalov croisera le fer avec l’Italien Matteo Berrettini, qui a éliminé l’Espagnol Guillermo Garcia-Lopez 7-6 (5), 2-6, 6-3. Ce sera la première fois qu’ils s’affrontent.

L’Espagnol Roberto Bautista Agut, cinquième tête de série, a lui aussi obtenu son billet pour le deuxième tour après avoir défait l’Italien Luca Vanni 7-5, 6-2.

Par ailleurs, le Suisse Stanislas Wawrinka s’est qualifié pour les quarts de finale grâce à une victoire en des manches de 7-6 (10), 7-6 (1) contre le Russe Karen Khachanov.

Wawrinka livrera ensuite bataille au vainqueur de l’affrontement entre Damir Dzumhur, le champion en titre, de la Bosnie-Herzégovine, et Guido Pella, de l’Argentine.