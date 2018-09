WASHINGTON — Le joueur d’avant-champ des Mets de New York Wilmer Flores ratera le reste de la saison en raison de douleur aux deux genoux.

Le gérant des Mets, Mickey Callaway, a indiqué que Flores démontrait des signes de début d’arthrite dans chaque genou et qu’il allait recevoir des injections pour soulager la douleur. Il a ajouté qu’il n’était pas nécessaire que Flores passe sous le bistouri, pour l’instant.

Flores affichait cette saison une moyenne de ,267 avec 11 circuits et 51 points produits. Il a effectué 73 départs au premier but, neuf au troisième but et six au deuxième but.