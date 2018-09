CHICAGO — Roger Federer et Novak Djokovic ont croisé le fer 46 fois. De Monaco à Shanghai et partout entre ces villes. Dans des tournois mineurs et dans des finales du Grand Chelem.

Vendredi soir, ils joueront du même côté du filet pour une première fois.

Federer et Djokovic concluront le premier jour de la deuxième représentation de la Coupe Laver en affrontant en double Jack Sock et Kevin Anderson, au United Center de Chicago. Federer et Djokovic portent les couleurs de l’Équipe Europe tandis que Sock et Anderson représentent l’Équipe Monde lors de ce tournoi qui se donne des airs de la Coupe Ryder.

«Nous avons eu tellement de belles batailles en simple et de finalement faire équipe, je pense que ça va être très spécial pour nous deux, a déclaré Federer, jeudi. Je crois que nous devons encore en parler un peu, à savoir qui prendra les devants et comment nous allons jouer.»

Le duo composé de Federer et Djokovic ajoute un peu de piquant à un événement qui comprend beaucoup de joueurs étoiles, mais très peu d’enjeux. Alors que le numéro un mondial Rafael Nadal et le numéro quatre Juan Martin del Porto se retrouvent à l’écart du jeu en raison d’une blessure, la Coupe Laver mettra en vedette sept des 11 meilleurs joueurs au classement de l’ATP et 10 des 20 premiers.

Ce tournoi survient quelques semaines après que Djokovic eut battu del Potro en finale des Internationaux de tennis des États-Unis, procurant un 14e titre du Grand Chelem au Serbe. Il ne reste plus aucun tournoi majeur à disputer cette année et le prochain événement de renom se déroulera à Shanghai, le mois prochain.

Même si la Coupe Laver donne l’impression qu’il s’agit d’un entraînement pour les meilleurs joueurs au monde, l’Américain John Isner a haussé le ton lorsqu’il s’est fait questionner sur le niveau de compétition.

«Honnêtement, cette question me dérange, a affirmé le colosse de six pieds 10 pouces. Nous sommes 100 pour cent sérieux. Ce n’est vraiment pas un entraînement. Pas du tout.»

Federer et son équipe de gérance ont joué un rôle clé dans la création de cet événement et la vedette suisse a aidé l’Équipe Europe à triompher l’an dernier, à Prague, en République tchèque. La première représentation de ce tournoi a notamment été marquée par une victoire en double de Federer et Nadal, faisant équipe pour une première fois, contre Sock et son compatriote américain Sam Querrey en trois manches de 6-4, 1-6, 10-5.

Lorsque questionné à propos de son éventuel affrontement contre Federer et Djokovic, Sock s’est bien amusé.

«Qui sont-ils?, a-t-il blagué. Évidemment, ce sera une équipe légendaire. Nous en avons eu un aperçu l’an dernier.»

Djokovic et Federer se sont affrontés pour la dernière fois lors de la finale à Cincinnati, le 19 août. Djokovic a gagné 6-4, 6-4 pour devenir le premier joueur à remporter les neuf tournois du Masters 1000 de l’ATP depuis la création du circuit, en 1990.

«C’est ce que représente cet événement. De nous permettre de tous nous rassembler», a dit Djokovic.

La qualité du jeu de Djokovic et Federer ensemble reste toutefois à déterminer. Sock est un des meilleurs joueurs de double au monde et Anderson, un Sud-Africain de 32 ans, connaît une très bonne année.