OAKLAND, Calif. — Marcus Semien a réussi trois coups sûrs et il a produit cinq points, Stephen Piscotty a claqué une longue balle et il a produit quatre points, aidant les Athletics d’Oakland à servir une correction de 21-3 aux Angels de Los Angeles, jeudi.

Les Athletics ont établi des sommets cette saison au chapitre des points et des coups sûrs (22). Ils montrent un dossier de 58-25 depuis le 15 juin, le meilleur des Majeures.

Avant le match de jeudi, les Athletics accusaient quatre matchs de retard derrière les Astros de Houston pour le sommet de la section Ouest de l’Américaine et deux matchs et demi de retard sur les Yankees de New York pour le premier rang donnant accès au duel éliminatoire.

Le receveur Francisco Arcia a lancé pendant deux manches pour les Angels, qui ont été dominés 31-3 au cours des deux premiers affrontements de cette série. Arcia a réussi un coup de quatre buts en neuvième manche.

Piscotty a placé deux balles en lieu sûr, dont un circuit de trois points. Il a réussi quatre coups sûrs, dont deux circuits, et il a produit neuf points à ses deux dernières parties.

Matt Chapman a cogné un double et il a poussé deux joueurs des Athletics au marbre. Il mène les Majeures avec 24 doubles depuis la pause du match des étoiles et il en a frappé 41 cette saison.

Edwin Jackson (6-3) a retiré sept frappeurs sur des prises dans la victoire. Il a donné deux points, trois coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches et un tiers.

Mike Trout a réussi sa 36e longue balle de la campagne pour les Angels, qui ont perdu cinq de leurs sept dernières sorties.

Matt Shoemaker (2-2) a accordé cinq points en deux manches et deux tiers à son premier départ depuis qu’il a quitté la liste des blessés.

Nick Martini a claqué un premier circuit dans les Majeures pour les Athletics.