MIAMI — Le double de Luca Duda a produit le point victorieux en septième manche et les Braves d’Atlanta ont fait un pas de plus vers un titre de la section Est de la Nationale en battant les Phillies de Philadelphie 8-3, jeudi.

Les Braves détiennent une avance de six matchs et demi sur les Phillies après le premier duel de cette série de quatre. Les deux équipes concluront la saison en s’affrontant à trois reprises, mais les Phillies doivent absolument s’approcher pour garder le suspense.

Les Braves tentent de remporter un premier titre de section depuis 2013.

Freddie Freeman a réussi deux coups sûrs et il est venu marquer deux fois pour les Braves. Il a réussi huit coups sûrs à ses trois dernières parties.

Tommy Hunter (4-4), le cinquième lanceur des Phillies, a alloué un double à Dansby Swanson pour amorcer la septième manche. Duda a ensuite procuré une avance de 4-3 aux Braves grâce à un double d’un point au champ droit.

Les Braves se sont distancés en marquant quatre points en huitième manche.

Jesse Biddle (6-1), le choix de première ronde des Phillies en 2010, a permis un coup sûr en septième manche et il a récolté la victoire pour les Braves. Le droitier Kevin Gausman a accordé trois points et cinq coups sûrs en six manches et un tiers.

Vince Velasquez, qui a amorcé la soirée avec une fiche de 0-4 et une moyenne de points mérités de 7,41 en quatre départs contre les Braves cette saison, a donné trois points et cinq coups sûrs en trois manches.

Reds 4 Marlins 2

Cody Reed a gagné son premier départ dans les Majeures, Scooter Gennett a claqué un circuit et un double et les Reds de Cincinnati ont doublé les Marlins de Miami 4-2.

Reed (1-2) a éparpillé cinq coups sûrs en six manches et il n’a donné aucun point. Le gaucher a joint la rotation de partants le 30 août et il a blanchi ses adversaires à ses 11 dernières manches.

Le circuit de deux points de Gennett en septième manche a procuré une avance de 4-0 aux Reds. Cette claque aux dépens du releveur Elieser Hernandez a atterri au balcon au champ droit.

Les Marlins ont menacé en cinquième manche, quand Starlin Castro et J.T. Realmuto ont réussi un simple, mais Reed a retiré Peter O’Brien dans un double jeu avant de forcer Austin Dean à frapper une chandelle au champ centre.

Le double d’un point de Realmuto en huitième manche contre Jared Hughes a réduit l’écart à 4-1 Reds. O’Brien a ajouté un simple d’un point, mais Raisel Iglesias a mis fin à la menace en retirant Derek Dietrich sur une chandelle au centre.

Iglesias s’est occupé de la neuvième manche pour enregistrer un 29e sauvetage en 33 tentatives.

Le partant des Marlins, Jeff Brigham (0-3), a accordé deux points, trois coups sûrs et quatre buts sur balles à son premier départ depuis son rappel du niveau AAA, le 1er septembre.

Mets 5 Nationals 4 (12 manches)

Jose Lobaton a donné les devants aux siens grâce à un sacrifice en 12e manche et les Mets de New York ont battu les Nationals de Washington 5-4.

Lobaton, qui a passé les quatre dernières saisons avec les Nationals, a claqué une haute chandelle contre Jefry Rodriguez (3-3) alors que les coussins étaient tous occupés.

Jacob Rhame (1-2) n’a donné aucun point pendant deux manches et Paul Sewald s’est amené en 12e pour récolter un deuxième sauvetage cette saison.

Le partant des Nationals, Max Scherzer, a lancé pendant sept manches, allouant trois points tout en retirant 13 adversaires sur des prises. Il a réussi 290 retraits au bâton cette saison, le plus haut total par un lanceur des Nationals depuis qu’ils ont pris la direction de Washington, avant la saison 2005.

Scherzer n’a toutefois jamais eu l’avance jeudi. Les Mets ont pris les devants 3-0 en troisième manche.