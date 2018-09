NEW YORK — Mookie Betts et les Red Sox de Boston ont remporté un troisième titre consécutif de la section Est de l’Américaine en battant les Yankees de New York 11-6, jeudi soir.

Betts a frappé un circuit, deux doubles, un simple et il a produit cinq points pour les Red Sox, qui ont surmonté un grand chelem de Giancarlo Stanton en quatrième manche. Jackie Bradley fils a créé l’égalité avec une longue balle en septième manche et Xander Bogaerts a placé les Red Sox en avant grâce à un sacrifice.

Les Red Sox (104-49) détiennent la meilleure fiche des Majeures et ils étaient déjà assurés de participer aux séries. Ils amorceront les éliminatoires à domicile, le 5 octobre, contre un adversaire encore inconnu.

La troupe de Boston n’avait jamais terminé en première place de sa section trois années de suite. Les Red Sox ont besoin de signer une autre victoire pour égaler le record d’équipe établi en 1912.

Après deux défaites de suite dans cette série au Yankee Stadium, la troisième fut la bonne pour les Red Sox. Craig Kimbrel a retiré au bâton Stanton pour enregistrer le dernier retrait de la rencontre.

Après que le partant Eduardo Rodriguez eut donné sept buts sur balles en trois manches et deux tiers au monticule, le spécialiste de la balle papillon Steven Wright (3-1) a blanchi les Yankees pendant trois manches pour obtenir la victoire.

Brock Holt a aussi claqué un circuit pour les Red Sox alors que J.D. Martinez a produit un 124e point cette saison, un sommet dans le Baseball majeur.

Betts, un sérieux candidat au titre de joueur le plus utile de l’Américaine, a commencé la rencontre avec un double contre Masahiro Tanaka et il est venu marquer à la suite d’un simple de Martinez. Betts a ajouté un simple de deux points en deuxième manche et il a cogné un double en plus de croiser le marbre en cinquième.

Bradley a créé l’égalité 6-6 grâce à un circuit en septième manche aux dépens de Chad Green (8-3). Christian Vazquez a cogné un simple et les Red Sox ont rempli les coussins pour Bogaerts, qui a réussi un sacrifice. Un autre point est venu marquer quand le voltigeur de centre des Yankees Aaron Hicks a commis une erreur.

Betts a réussi un 30e coup de quatre buts cette saison lorsqu’il n’a fait qu’une bouchée d’un tir du stoppeur étoile Aroldis Chapman.

Dans la défaite, Luke Voit a frappé une longue balle de deux points pour les Yankees.