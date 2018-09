SYDNEY, N.-É. — Jean Pascal entrera une fois de plus dans l’arène lorsqu’il se mesurera au champion canadien des lourds-légers Gary Kopas, le 9 novembre, à Sydney, en Nouvelle-Écosse.

Groupe Yvon Michel (GYM) a confirmé la nouvelle par voie de communiqué, vendredi, ce qui veut donc dire que Pascal, l’ancien champion du monde des mi-lourds de la WBC et The Ring, effectuera une deuxième sortie consécutive chez les lourds-légers (200 livres).

Le président de GYM, Yvon Michel, et celui de MG Ring Productions, George Reynolds, ont négocié pendant un peu plus d’un mois pour en arriver à une entente concernant ce duel prévu pour 12 rounds.

«Jean est un homme de défis. Quand il s’est rendu compte du sérieux de Kopas et de son organisation, il a décidé comme d’habitude de le relever», a mentionné Michel.

Pascal tentera de signer une troisième victoire consécutive, un deuxième triomphe de suite chez les lourds-légers et un quatrième gain en cinq combats sous la férule de l’entraîneur Stephan Larouche.

Lors de sa dernière présence dans le ring, le 20 juillet dernier à la Place Bell de Laval, Pascal a passé le K.-O. au dur à cuire et ancien combattant de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Steve Bossé.

«À ce stade-ci de ma carrière, il est très important pour moi de demeurer actif. Nous avions d’autres plans qui sont malheureusement tombés à l’eau à la dernière minute, mais heureusement, le combat contre Kopas s’est présenté», a affirmé Pascal.

Kopas a remporté son titre canadien au terme d’une féroce bagarre face au défunt pugiliste de Québec David Whittom. Malgré une fiche en dents de scie, il a d’ailleurs gagné ses six derniers combats.

«Kopas n’a pas perdu depuis quelques années et je ne le prendrai pas à la légère. Je sais qu’il viendra pour surprendre le monde et tenter de ruiner ma carrière, mais tout le monde qui me connaît sait que c’est plutôt sa carrière qui se terminera le 9 novembre», a ajouté Pascal.