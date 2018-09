ROUYN-NORANDA, Qc — Les Huskies de Rouyn-Noranda ont marqué cinq buts sans riposte et ils ont facilement défait les Voltigeurs de Drummondville 6-2, vendredi.

Les Huskies ont amorcé leur saison en passant un message aux Voltigeurs, qui devaient se débrouiller sans les services de plusieurs de leurs joueurs encore dans la LNH. Les deux formations devraient se disputer le sommet de l’Association Ouest de la LHJMQ.

En retard 1-0 à mi-chemin en deuxième période, les Huskies ont trouvé le fond du filet trois fois avant la fin de l’engagement avant d’ajouter deux buts dans les huit premières minutes du troisième vingt.

Félix Bibeau a récolté un but et deux aides alors que Tommy Beaudoin et Peter Abbandonato ont tous les deux amassé un but et une assistance. Tyler Hinam, Samuel Naud et Olivier-Luc Haché ont complété le pointage pour les Huskies, qui ont fait scintiller la lumière rouge quatre fois en huit avantages numériques.

L’espoir au prochain repêchage de la LNH Xavier Simoneau et Benjamin Corbeil ont été les auteurs des réussites des Voltigeurs, qui n’ont pu offrir une première victoire dans la LHJMQ à leur nouvel entraîneur-chef, Steve Hartley.

Le vétéran Samuel Harvey, qui a participé au camp du Canadien de Montréal, a stoppé 32 rondelles pour les Huskies. Dans la défaite, Olivier Rodrigue a permis six buts sur 30 tirs.

Mooseheads 5 – Sea Dogs 4 (Prol.)

Patrick Kyte a trompé la vigilance d’Alex D’Orio en prolongation est les Mooseheads de Halifax ont vaincu les Sea Dogs de Saint-Jean 5-4.

Posté derrière la ligne de but, Kyte a surpris D’Orio en envoyant la rondelle dans son dos. Les Sea Dogs ont créé l’égalité à deux reprises dans les trois dernières minutes de l’affrontement.

Arnaud Durandeau a enfilé l’aiguille à deux occasions alors que Gavin Hart et Justin Barron ont aussi touché la cible pour les Mooseheads.

William Poirier, Brady Burns, Josh Lawrence et Robbie Burt ont répliqué pour les Sea Dogs, qui ont terminé au dernier rang de la LHJMQ en 2017-18.

Alexis Gravel a enregistré la victoire du côté des Mooseheads grâce à 34 arrêts. D’Orio a cédé cinq fois en 36 lancers devant la cage des Sea Dogs.

Screaming Eagles 2 – Islanders 4

Daniel Hardie a enfilé l’aiguille à deux reprises en troisième période, dont le but gagnant, et a permis aux Islanders de Charlottetown de signer leur première victoire de la saison en l’emportant 4-2 devant les Screaming Eagles du Cap-Breton.

Hardie a nivelé la marque à la huitième minute du troisième tiers et a par la suite fait bouger les cordages de nouveau six minutes plus tard pour donner les devants aux siens 3-2.

Sullivan Sparkes a pour sa part récolté deux mentions d’assistance chez les locaux. Matthew Welsh a pour sa part repoussé 33 des 35 tirs dirigés vers lui.

Nikita Alexandrov a scellé la victoire en inscrivant un filet en avantage numérique en fin de rencontre. Zachary Beauregard a inscrit le premier but des siens, ouvrant la marque en première période.

Mitchell Balmas et Egor Sokolov ont répliqué du côté des Screaming Eagles. Kevin Mandolese a pour sa part effectué 26 arrêts en 30 lancers.

Drakkar 3 – Saguenéens 1

Tyler Hylland a marqué le but vainqueur et il a ajouté une aide, guidant le Drakkar de Baie-Comeau vers un gain de 3-1 contre les Saguenéens de Chicoutimi.

Hylland a décoché un tir du cercle gauche et il a permis au Drakkar de prendre les devants 2-1 au deuxième tiers. Yaroslav Alexeyev a ajouté un but d’assurance, plus tard dans la période.

Le vétéran D’Artagnan Joly a inscrit l’autre but du Drakkar. Le défenseur Xavier Bouchard, le choix de sixième ronde des Golden Knights de Vegas en 2018, s’est fait complice des deux derniers filets de sa troupe.

Jesse Sutton a été l’unique buteur du côté des Saguenéens, qui ont vu le jeune Théo Rochette obtenir un premier point en carrière dans le circuit Courteau.

Justin Blanchette a gardé le fort pour la formation de Baie-Comeau et il a effectué 23 arrêts. Alexis Shank a connu un bon départ pour les Saguenéens, mais ses 31 arrêts ont été insuffisants.

Olympiques 10 Foreurs 4

Maxim Trépanier a complété un tour du chapeau en plus de récolter une aide et les Olympiques de Gatineau ont inscrit cinq buts en troisième période pour infliger un cuisant revers de 10-4 aux Foreurs de Val-d’Or.

Iaroslav Likhachev et Metis Roelens ont tous les deux inscrit deux buts. Shawn Boudrias a enfilé un but en plus de se faire complice d’un but des siens et Giordano Ginoro et Jeffrey Durocher ont également fait bouger les cordages du côté des Olympiques.

Tristan Bérubé a repoussé 36 des 40 lancers dirigés vers lui pour permettre aux Olympiques de tenir le fort.

Alexandre Couture avait pourtant nivelé la marque 2-2 en début de deuxième période, mais les Foreurs n’ont pas été en mesure de conserver le score intact. David Noël a enfilé l’aiguille à deux reprises et Ivan Kovlov a lui aussi été l’auteur d’un but des locaux.

Jonathan Lemieux a concédé 10 buts en 33 tirs, dont deux en supériorité numérique.

Phoenix 5 – Cataractes 6 (Prol.)

Valentin Nussbaumer a fait une entrée remarquée dans la LHJMQ en enregistrant un tour du chapeau et les Cataractes de Shawinigan sont venus à bout du Phoenix de Sherbrooke par la marque de 6-5 en prolongation.

Nussbaumer, un espoir au prochain repêchage de la LNH, a inscrit les trois derniers buts des Cataractes, dont celui en prolongation, à son premier match en carrière dans le circuit Courteau.

Jérémy Manseau et Leon Denny ont tous deux amassé un but et une mention d’aide pour les Cataractes alors que Vincent Senez a marqué l’autre filet de son équipe.

Samuel Poulin, qui lui aussi retiendra l’attention des recruteurs de la LNH, a enfilé l’aiguille à deux reprises. Edouard St-Laurent, Oliver Okullar et Benjamin Tardif ont aussi noirci la feuille de pointage pour le Phoenix.

Lucas Fitzpatrick a réalisé 33 arrêts pour les Cataractes, qui ont été exclus des séries l’an dernier. Brendan Cregan a fait face à 40 tirs, repoussant 34 de ceux-ci.

Tigres 0 – Armada 1 (Remis)

En raison d’un épais brouillard sur la patinoire du Centre d’excellence Sports Rousseau, l’affrontement entre les Tigres de Victoriaville et l’Armada de Blainville-Boisbriand a été remis à une date ultérieure.

L’Armada menait 1-0 en deuxième période, grâce à Thomas Ethier, quand la LHJMQ a décidé de suspendre la partie pour des raisons de sécurité.