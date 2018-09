SIOUX FALLS, S.D. — Steve Stricker et Brandt Jobe ont profité des températures clémentes de Sioux Falls samedi pour demeurer en tête au tournoi Sanford International du circuit des Champions de la PGA.

Après avoir terminé au sommet du classement la veille, en compagnie de Jerry Smith et David McKenzie, Stricker et Jobe ont tous les deux joué des rondes de 67 (moins-3) afin de prendre les commandes en vue de la ronde finale. Jobe a réussi un oiselet de 18 pieds au 18e trou, une normale-4, tandis que Stricker a lui raté sa chance pour demeurer à égalité au premier rang.

Stricker a mis la main sur deux titres cette saison et n’a pas terminé plus loin que le cinquième rang lors de ses six départs sur le circuit des 50 ans et plus depuis le début de l’année. L’Américain continue de jouer à temps partiel également sur le circuit de la PGA. La semaine prochaine, il sera l’un des assistants au capitaine américain Jim Furyk lors de la Coupe Ryder.

Smith a été relégué au troisième rang grâce à une ronde de 68.

Scott McCarron a se retrouve avec un pointage cumulatif de moins-8, tandis que Woody Austin se trouve un coup derrière, à moins-7.

McKenzie a fait une énorme chute au classement. Après une ronde de 63, l’Australien a connu beaucoup d’ennuis et a terminé avec un score de 77 pour se tailler une place au 43e rang.

Le seul Canadien en lice, Stephen Ames, de Calgary, a quant à lui remonté la pente après une première ronde de 69. Il a fait un bond de 26 échelons au classement et se positionne au 20e rang, à moins-3, après avoir remis une carte de 68.