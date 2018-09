NEW YORK — Aaron Hicks a dénoué l’impasse en 11e manche en frappant un double d’un point et les Yankees de New York auront la chance de prolonger leur saison grâce à un gain de 3-2 sur les Orioles de Baltimore, samedi.

Les Yankees ont ainsi confirmé leur présence en vue du duel éliminatoire de la Ligue américaine. Le gérant des Yankees, Aaron Boone, mènera les Yankees le 3 octobre prochain. Les Athletics d’Oakland devraient être leurs adversaires.

Les Yankees détiennent un match et demi d’avance sur les A’s afin d’obtenir l’avantage du domicile. Ils présentent un rendement 53-27 au Yankee Stadium.

Hicks et Luke Voit ont tous les deux frappé un circuit en deuxième manche, mais les Orioles ont nivelé la marque avec deux points en troisième et en cinquième manche aux dépens Lance Lynn.

Les Yankees ont finalement repris le dessus en 11e manche, après que Didi Gregorius eut frappé un simple au début de la 11e manche face à Paul Fry (0-1).

Tommy Kahnle (2-0) a mis la main sur la victoire en allouant un coup sûr en 11e manche.

Royals 4 Tigers 5

Mikie Mahtook a cogné un circuit de deux points en huitième manche et les Tigers de Detroit ont battu les Royals de Kansas City 5-4, lors du tout dernier match de Victor Martinez dans la MLB.

Alors que le pointage était égal 3-3, Niko Goodrum a amorcé la huitième manche en frappant son troisième coup sûr de la saison, un simple aux dépens de Jason Hammel (3-14). Mahtook a par la suite envoyé la balle courbe de Hammel par-dessus la clôture du champ gauche afin de récolter son neuvième circuit de la saison.

À 39 ans, Martinez, qui a fait ses premiers pas dans le circuit Manfred avec les Indians de Cleveland en 2002, a frappé un simple à sa première présence au bâton et a par la suite été remplacé par le coureur substitut Ronny Rodriguez. Ses coéquipiers vénézuéliens Salvador Perez et Alcides Escobar ont sauté sur le terrain pour le serrer dans leurs bras, alors qu’il s’apprêtait à quitter le terrain sous une pluie de cris des partisans.

En sept manches, le partant des Tigers Jordan Zimmerman a alloué deux points en trois coups sûrs. Joe Jimenez (5-4) a permis aux Royals d’égaler la marque en huitième, mais s’est tout de même emparé de la victoire.

Shane Greene a accordé un circuit à Perez en neuvième avant de récolter son 31e sauvetage en 37 occasions.