Deux matches à surveiller dans le baseball majeur, dimanche:

UN PEU DE PLANIFICATION

Officiellement champions de section, les Braves peuvent commencer à définir leur rotation en séries. Mike Foltynewicz est un modèle de constance, privant les Phillies de coup sûr pendant six manches samedi, alors qu’il a de nouveau montré son brio. Kevin Gausman est solide depuis son acquisition des Orioles et on pourrait lui confier la balle dans le match numéro deux, au premier tour. Les Braves comptent aussi sur Julio Teheran et Sean Newcomb (16 gains chacun), et aussi sur Anibal Sanchez (6-6, moyenne de 3,01). Ce dernier pourrait bonifier sa cause avec une belle sortie dimanche, contre Aaron Nola et Philadelphie.

MIKOLAS, UNE VALEUR SÛRE AVEC UN MINIMUM DE SOUTIEN

Les Cards veulent garder leurs acquis, eux qui s’orientent vers Milwaukee en vue du match éliminatoire, dans la Nationale. Miles Mikolas, leur partant face aux Giants, dimanche, a une fiche de 16-0 quand on lui donne au moins deux points de soutien. Sa fiche global est 16-4, avec une moyenne de 3,01. Les quatre défaites ont été subies à St. Louis. Les Rockies rôdent, ne se trouvant qu’à un match et demi des Cardinals, en début de journée.